Darauf warten alle: Helene Fischer hat die Aufzeichnung ihrer ZDF-Weihnachtsshow hinter sich. Jetzt steigt die Vorfreude bei den Fans auf die Ausstrahlung am 25. Dezember. Und bereits vorab sickern immer mehr Geheimnisse der Show durch.

Mit einer Sache hätten die Anhänger von Helene Fischer aber sicher nicht auf der Bühne gerechnet.

Erst verließ ein Stargast abrupt die Bühne, dann machte ein anderer Promi Schlagerqueen Helene Fischer ein öffentliches Liebesgeständnis. Und jetzt auch noch das!

Helene Fischer und Thomas: Endlich ist es offiziell! Die Sängerin gesteht...

Helene Fischer bei der TV-Aufzeichnung zu ihrer Weihnachtsshow. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Helene Fischer begeisterte bei der TV-Aufzeichnung rund 10.000 Zuschauer in den Düsseldorfer Messehallen. Doch nicht alles verlief reibungsfrei. Was der Zuschauer nicht sehen wird, ist der gleich dreifache Patzer im Gespräch mit Sänger und Schauspieler Josh Groban (38).

---------------------

Liebesgeständnis an Thomas Seitel?

Als es laut Bild um den Song „Angel“ aus dem Kinoklassiker „Stadt der Engel“ ging und sich Helene Fischer bei der Ankündigung mehrfach versprochen hatte, witzelte sie prompt und ließ zugleich die Bombe platzen: „Ausgerechnet in diesem Monat fühle ich mich so ein bisschen... naja, es ist etwas persönlicher deswegen. Es liegt an diesem Verliebtsein.“

--------------------------------------

Helene Fischer:

Helene Fischer ist 35 Jahre alt

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk in der Sowjetunion geboren

Im Herbst 2007 ging sie das erste Mal auf Tour

Auch im Fernsehen war Helene Fischer schon zu sehen: im Traumschiff und beim Tatort

--------------------------------------

So so, „Verliebtsein“ also. Klingt ganz so, als sei das der erste große Liebesbeweis an ihren Freund Thomas Seitel. Und dann auch noch vor so großem Publikum.

Helene Fischer und Thomas Seitel. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Weltstar flüchtet von Bühne

Mulmig wurde es Helene Fischer aber sicher auch, als Weltstar Engelbert (83) nach dem gemeinsamen Duett schneller die Bühne verließ als Helene bis drei zählen konnte. Dabei sollte es noch einen Talk auf der Bühne geben.

Immerhin ein Gast zeigte der Schlagersängerin seine Zuneigung: „Backstreet Boys“-Star Nick Carter. Der war so begeistert von der blonden Gastgeberin, dass er ihr glatt seine Liebe gestand. Mehr zu der überraschenden Offenbarung liest du hier >>>