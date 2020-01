ER kann nicht glauben, was er sieht, ist den Tränen nahe. SIE strahlt voller Vorfreude: An die Szenen vom Schlagerboom 2019 in der Dortmunder Westfalenhalle erinnern sich die Fans von Helene Fischer und Florian Silbereisen sicher gerne zurück. Könnte es jetzt sogar ein weiteres großes Bühnenhighlight geben?

Am Samstagabend steht Florian Silbereisen für die „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ in Berlin auf der Bühne. Und man fragt sich nun: Wird auch Helene Fischer dabei sein?

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Jetzt kommt raus, dass...

Helene Fischer steht nicht auf der Gästeliste bei den "Schlagerchampions". Foto: imago images / Future Image

Die Antwort lautet zunächst nein. Helene Fischer steht zumindest nicht auf der Gästeliste der ARD. Stars wie Andrea Berg, Roland Kaiser, Maite Kelly, Barbara Schöneberger und Howard Carpendale dagegen schon.

Aber: Ein „Schlagerchampion“ ist die Sängerin allemal. Wird sie also vielleicht doch wieder als Überraschungsgast beim Event Ex-Freund Florian vor Publikum begrüßen? Immerhin beteuerte Florian Silbereisen nach seinem ersten „Traumschiff“-Auftritt als Kapitän, dass er und seine Ex sich auch künftig weiterhin unterstützen werden.

Große Vorbereitungen für die „Schlager-Champions“

Unterstützung kann der Schlagerstar für seine große Liveshow am Samstag sicher gebrauchen. Auf Facebook rührt der 38-Jährige bereits eifrig die Werbetrommel für das Großevent: „Freut Euch auf unsere erste Eurovisionsshow im neuen Jahr und leitet mit mir gemeinsam das neue Schlagerjahrzehnt ein.“

Das ist Florian Silbereisen

1981 im bayerischen Landkreis Passau geboren

Seit 2004 moderiert Silbereisen als Nachfolger von Carmen Nebel die Feste der Volksmusik im Ersten

2015 gründete er das Schlager-Trio Klubbb3

2019 war er das erste Mal als Kapitän in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ zu sehen

Die Vorbereitungen seien auch schon in vollem Gange, wie Florian Silbereisen weiter schreibt: „Die Vorbereitungen für die Schlagerchampions – Das große Fest der Besten laufen hier in Berlin rund um die Uhr - im Tonstudio arbeiten wir heute Nacht noch an den letzten Aufnahmen!“

Dazu gab es gleich noch ein Beweisfoto aus dem Tonstudio. Ein richtiges Arbeitstier, der Flori…

