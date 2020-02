Helene Fischer: Ausgerechnet ER verrät ihr großes Geheimnis

Fans von Helene Fischer können sich in diesem Jahr freuen: Die Schlagersängerin steht endlich wieder für einige Konzerte auf der Bühne. Zwar gibt es davon nur wenige, doch jetzt kommt raus, wie es hinter den Kulissen aussehen wird.

Schon am 4. April gibt Helene Fischer einen Gig in Bad Hofgastein, nur einen Tag später will sie dann beim Open Air ihre Anhänger auf der Kleinen Schiedegg im Berner Oberland in der Schweiz beglücken. Und eine Person weiß, was die Sängerin während ihrer Auftritte alles in der Garderobe stehen hat.

Helene Fischer: Event-Direktor verrät ihr großes Geheimnis

Veranstaltungsdirektor Urs Kessler sprach mit der Schweizer Illustrierten und verriet, wie die Zusammenarbeit mit Helene Fischer überhaupt zustande kam: „Das Engagement kam dank persönlicher Beziehungen zum Umfeld von Helene Fischer zustande.“

Helene Fischer gibt im April zwei Konzerte. Foto: ZDF Sandra Ludewig

Bald schon müssen für diese besonderen Konzerte Vorbereitungen getroffen werden. Wie Kessler weiter erklärt, habe Helene Fischer sogar schon ihre Wunschliste für die Garderobe geschickt.

Und – ist die etwa ellenlang mit Sonderwünschen?

„Ihre Wünsche bewegen sich im üblichen Rahmen, wie jene anderer Künstler“, so der Direktor, der sich für den Stargast allerdings etwas ganz Besonderes hat einfallen lassen. Die Garberobe der Sängerin soll in einem alten Eisenbahnwagen in einem Depot hergerichtet werden.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer ist 35 Jahre alt

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk in der Sowjetunion geboren.

Im Herbst 2007 ging sie das erste Mal auf Tour

Auch im TV war Fischer schon zu sehen: im Traumschiff und dem Tatort

Helene Fischer: Für Snacks und Getränke ist gesorgt

Als Goodies wird sich die 35-Jährige dann über diverse Sachen wie Wasser, Bier, Wein, Champagner, Zopf und Käse freuen können. Für eine Schlagerkönigin eben nur das Beste.

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren jahrelang ein Paar. 2018 war Schluss. Foto: imago images/Joachim Sielski

Ob die Sängerin sich auch auf dem einen oder anderen XXL-Konzert ihres Exfreundes Florian Silbereisen blicken lässt, bleibt weiterhin abzuwarten. Der Musiker tourt gerade im Rahmen des Events „Das Große Schlagerfest XXL – Die Party des Jahres 2020“ quer durch Deutschland und hat jede Menge bekannte Künstler im Gepäck.

Nur Helene Fischer hat Florians Tourbühne bislang eben noch nicht betreten…