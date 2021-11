Helene Fischer: Hammer! Jetzt darf es jeder wissen – „Du machst uns fertig“

Mega-News kurz vor dem Wochenende! Helene Fischer scheint momentan allgegenwärtig zu sein, nachdem sie nach ihrer längeren Schaffenspause vor wenigen Wochen ihr großes Comeback eingeläutet hatte.

Jetzt hat Helene Fischer große Neuigkeiten für ihre Fans, die schon ganz aus dem Häuschen sind.

Helene Fischer: Hammer! Es ist offiziell

Die Schlagerqueen hat am Freitagvormittag die Bombe platzen lassen – und eine neue Tour angekündigt. Auf Instagram steht dazu:

„Tourneen waren schon immer Meilensteine in meiner Karriere, deshalb wollen wir gemeinsam mit dem Cirque du Soleil echtes Neuland betreten und euch ein Erlebnis bieten, dass es so vorher noch nicht gab. Wir wollen überwältigende Momente voller Emotionen und Welten schaffen und unsere unbändige Freude, endlich wieder live auf der Bühne zu stehen, mit euch teilen! Ich freue mich riesig, euch sagen zu können, dass am Freitag, 19.11., der Vorverkauf für meine Tour 2023 beginnt!“

Einziger Haken: Der Tourstart ist erst 2023. Helene: „Auch wenn es noch so weit weg ist, crazy, dass es jetzt nicht mehr aufzuhalten ist.

Wir kommen zu euch! Das wird GROSS!!!“

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Die Sängerin ist aktuell schwanger

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt und landete mit ihrem Song „Vamos a marte” gleich mal einen Mega-Hit

2023 geht Helene Fischer wieder auf Tour

Dass sie erst übernächstes Jahr auf großen Konzertbühnen steht, erscheint in Anbetracht ihrer aktuellen Schwangerschaft nur logisch.

Helene Fischer: Fans rasten aus – „Du machst uns fertig“

Ihre Fans freuen sich aber auch so:

„Du machst uns fertig. Ich freue mich riesig“

„Eskalation“

„Wohoo!!! Mein Geldbeutel freut sich mega! Aber YES, ich bin auf jeden Fall dabei!!!“

„Ahhh, ich freue mich so sehr!!!“

„Du schaffst mich komplett. Das wird ein Fest werden!“

Ihre Tourdaten hat die Sängerin auch schon bekanntgegeben:

Am Freitagabend folgt noch ein TV-Highlight: Helene Fischer bekommt ihre eigene Show bei Sat.1. Schon vorab ist durchgesickert, was für private Geheimnisse sie darin ausplaudert. Hier erfährst du sie schon >>> (jhe)