Helene Fischer ist „freudig erregt“, weil Fans sie DAMIT überraschen

Hamburg, Berlin, Mannheim – Helene Fischer ist 2023 auf großer Tour quer durch Deutschland und zeigt sich ihren Fans auf der Bühne immer wieder ganz nah, indem sie aktiv mit ihnen ins Gespräch kommt.

Wie auch beim Konzert in Bremen, bei dem sie zwei Fans im Publikum entdeckte, die ihr einiges zu sagen, vor allem aber zu zeigen hatten. Anschließend fackelte Helene Fischer nicht lang und ließ Taten folgen.

Helene Fischer verhandelt mit Fans

Mit ihren Tänzern und ausdrucksstarken Choreographien heizt die Schlagersängerin ihrem Publikum ordentlich ein. Für die Vorbereitungen nahm sie sogar eine Rippen-Verletzung in Kauf (hier mehr dazu). Alles nur, um ihren Fans am Ende das perfekte Konzerterlebnis zu ermöglichen. Aber ihre Fans sind auch nicht unvorbereitet angereist, wie sich jetzt einmal mehr zeigte.

In einem TikTok-Video vom Konzert in Bremen ist zu sehen, wie sich Helene Fischer von der Bühne in Richtung Publikum beugt und mit zwei Frauen spricht. Dann fragt sie ungläubig: „Ihr könnt die Choreo?“ Dann fragt sie nochmal nach und sagt anschließend: „Da bin ich ganz freudig erregt, muss ich sagen.“ Die Frauen hatten sie darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie die Choreografie zu Helenes Song „Liebe ist ein Tanz“ auswendig können und gebeten, mit ihr auf der großen Bühne auftreten zu können.

Schlagerstar holt Fans zum Tanzen auf die Bühne

Im Video verspricht Helene ihren Fans genau auf den Zuschauerraum zu achten, um zu sehen, wie sie mittanzen. Doch die lassen nicht locker. Ihr Ziel ist die Bühne. „Ich bin jetzt in der Zwickmühle, Freunde. Wie soll ich das denn jetzt machen“, fragt Helene Fischer den Rest des Publikums. Immerhin sollen ihre eigenen Tänzer nicht von den Fans irritiert werden.

Am Ende können sich alle Beteiligten auf eine Seite an der Bühne einigen. Gemeinsam mit der Tanz-Crew von Helene Fischer wirbeln die Frauen über die Bühne. Am Ende gibt’s dann noch einen Abklatscher von der Sängerin höchstpersönlich und tosenden Applaus aus dem Publikum.