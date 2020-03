Helene Fischer: Coronavirus-Schock! Die Sängerin muss ...

Riesenschock für die Fans von Helene Fischer!

Wegen des Coronavirus muss Helene Fischer das Konzert in Bad Hofgastein im Salzburger Land am 4. April absagen. Das teilte der Veranstalter am Freitag mit.

Helene Fischer: Konzertabsage wegen Coronavirus

Das Konzert hätte im Rahmen des "Sound & Snow Gastein" stattfinden sollen. Aufgrund der Ausbreitung des neuen Coronavirus kann der Auftritt von Helene Fischer nun aber nicht wie geplant stattfinden. Die Absage geht auf eine behördliche Verfügung zurück.

Ob das Konzert nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt. Der Veranstalter bittet Gäste darum, geduldig zu sein, bis eine Entscheidung getroffen ist.

Helene Fischers Konzert in Bad Hofgastein muss abgesagt werden. Foto: Leutgeb Entertainment Group GmbH

Ob Helene Fischers Konzert in Interlaken (Schweiz) am 5. April wie geplant stattfinden kann, ist noch unklar.

Wegen des Coronavirus werden derzeit zahlreiche Veranstaltungen abgesagt.

Auch TV-Sender reagieren auf die Ausbreitung des gefährlichen Virus und greifen zu drastischen Maßnahmen. Wie der Sender RTL am Donnerstag bekannt gab, werden sowohl die Live-Shows von Let's Dance als auch DSDS ohne Saalpublikum stattfinden. The Masked Singer bei Prosieben findet ebenfalls ohne Zuschauer im Studio statt. Hier mehr dazu. (cs)