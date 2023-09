Helene Fischer äußert sich endlich – DIESE Frage brannte allen Fans unter den Nägeln

Damit rechnete wohl niemand! Helene Fischer hält sich in der Regel eher bedeckt, wenn es darum geht, ihren Fans ein paar Einblicke in ihr neues Leben als Mama zu geben. Die Schlagerqueen hat eine 20 Monate alte Tochter, doch über die wird Stillschweigen bewahrt. Bis jetzt!

Bei einem ihrer Konzerte stellt sich die Sängerin den Fragen ihrer Fans – und eine dreht sich ausgerechnet um ihre Tochter. Dann passiert es: Helene Fischer reagiert prompt auf die Frage – ihre Antwort ist mehr als überraschend.

Helene Fischer redet endlich offen

Derzeit steht die 39-Jährige im Rahmen ihrer „Rausch“-Tour für mehrere Konzerte in Wien auf der Bühne und wie immer legt Florian Silbereisens Ex eine kleine Pause ein, um mit ihren Fans ins Plaudern zu geraten. So scherzte Helene bei vergangenen Gigs bereits über Wodka-Verbot in der Halle, sprach über ihre Kochkünste oder amüsierte sich über originelle Fan-Geschenke.

Doch das, was sie diesmal in Wien raushaute, übertraf noch mal alles. Ein Video, das im Netz kursiert, zeigt den Überraschungs-Moment. Darin fragt Helene einen weiblichen Fan: „Möchtest du mir noch was sagen, Süße?“ Und ob sie das will, denn sie fragt die Musikerin: „Wie geht es dem Baby?“

„Wie geht es dem Baby?“

Diese Frage brennt sicher schon einigen Fans seit Wochen unter den Nägeln. Helene Fischer ist derweil sichtlich perplex, lacht erst einmal lauthals, nimmt sich schließlich jedoch ein Herz und antwortet: „Es geht dem Baby hervorragend. Eine ganz, ganz süße Maus ist es mittlerweile schon geworden.“

Wow, so viel Privat-Plauderei gab es so noch nie bei Helene! Und sie legt sogar noch amüsiert nach: „Aber danke der Nachfrage, wir sind sehr sehr glücklich, kann ich dir nur sagen.“

Ihrem Strahlen nach zu urteilen, glaubt man ihr das gern.

Bis zum 10. September gibt Helene Fischer noch Konzerte in der Wiener Stadthalle, bevor es am 13. September von Österreich weiter in die Niederlande (Arnheim) und anschließend in die Schweiz (Zürich) geht. Ab dem 30. September steht die Sängerin dann erneut in Deutschland auf der Bühne, wo sie zunächst in München und zum Abschluss ihrer Tour 2023 den Fans in Frankfurt am Main einheizt. Ob es dann wohl noch weitere Baby-Pläuschchen gibt….?