Helene Fischer: Offene Worte über die Geburt ihrer kleinen Tochter

Es war DAS Comeback des Jahres. Nach der langen Corona- und anschließender Baby-Pause meldete sich Schlagersängerin Helene Fischer im vergangenen Jahr endlich zurück. Ein neues Album, ein Auftritt in der ZDF-Show „Wetten, dass..?“, dazu ein exklusives Interview zur besten Sendezeit.

Die Fans von Helene Fischer können sich also über zu wenig Infos über die Schlagerkönigin echt nicht beschweren. Einzig über ihre kleine Tochter spricht die 37-Jährige eher selten.

Helene Fischer: Neue Infos zu ihrer kleinen Tochter

Und doch, Gerüchte über die kleine Tochter von Helene Fischer kommen immer wieder mal auf. Zuletzt erst über den Zeitpunkt der Geburt des Kindes.

Doch dem hat Helene Fischer nun einen Riegel vorgeschoben. Gegenüber „Bild“ stellte die Sängerin nun klar: „Meine Tochter kam nicht zwei Monate früher zur Welt.“ Wann genau die Kleine denn nun zur Welt gekommen ist und wie es dem Baby von Helene und ihrem Thomas Seitel nun geht, verriet die Sängerin jedoch nicht.

Helene Fischer: Im August erwarten sie 150.000 Fans

Klar ist jedoch: Bei ihrem Auftritt in der Schweiz, den Helene Ende März in Grindelwald absolvierte, wirkte die Sängerin schon wieder topfit. Ein gutes Zeichen für die Fans, schließlich will Helene am 20. August in München ihr bislang größtes Konzert spielen. 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sollen die Schlagerkönigin dann feiern.

Für den Auftritt auf dem Open-Air-Gelände der Messe München soll dazu extra eine 150 Meter breite und nur für Helene Fischer designte Bühne aufgestellt werden. Man darf also gespannt sein.

