Helene Fischer: Bei DIESEM Thema kommen ihr die Tränen

Helene Fischer ist ein absoluter Mega-Star. Mit ihrer Musik begeistert sie seit Jahren ihre Fans und gilt bei vielen als Schlager-Königin.

Auch bei ihrer Album Release-Party auf Youtube am Donnerstagabend schalten schon kurz nach Beginn über 22.000 Zuschauer ein und wollen Helene Fischer sehen. Hier wird der Schlager-Star plötzlich ganz emotional.

Helene Fischer wird bei „Rausch”-Release-Party emotional

Erst kürzlich bestätigte Helene Fischer auf Instagram ihre Schwangerschaft. Seitdem die Baby-Bombe geplatzt ist, warteten die Fans sehnsüchtig auf den ersten Live-Auftritt der Sängerin.

Helene Fischer feiert ihr neues Album in einem Livestream auf Youtube. Foto: IMAGO / osnapix

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt

Auf Instagram meldete sich die Sängerin nach ihrem Comeback bei ihren Fans, hier erreicht sie über 800.000 Menschen (Stand 8. September 2021)

Im kommenden Jahr spielt Helene ein Konzert in München. Die Tickets sind heiß begehrt. Die Preise starteten bei 69,99 Euro

Ihre „Rausch”-Release-Party feierte die Sängerin auf Youtube und anschließend im Tik Tok Livestream

Im Livestream beantwortet Helene Fischer jetzt zum ersten Mal eine Frage zu ihrem Babyglück und wird plötzlich ganz emotional.

Helene Fischer – ihre Fans rühren sie zu Tränen

Vor dem Streaming konnten Helenes Fans eine Videoaufnahme zu ihrem neuen Song „Vamos a Marte“ an das Management von Helene Fischer senden.

Am Donnerstagabend sieht die Sängerin die Aufnahmen dann zum ersten Mal und ist von der Liebe ihrer Fans ganz gerührt.

Helene Fischer bedankt spricht bei „Rausch”-Release-Party über ihre Fan-Verbindung

Wie gerührt, das zeigt ihre Reaktion. „Und dann noch mit Musik, okay, vielen Dank dafür“, sagt Helene und wischt sich die Tränen aus den Augen.

Die 37-Jährige schwärmt: „Es ist schon eine ganz besondere Verbindung, die ich auch immer wieder gerne bereit bin herzustellen.“

Dann wird Helene Fischer nochmal ganz persönlich und sagt begeistert: „Wenn ich dann auch so junge Mädchen höre, oder junge Frauen, die sich dann vor allem mit den Texten und in den Songs so wiederfinden, das ist für mich eigentlich das größte Geschenk.“

