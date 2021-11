Helene Fischer: Unglaubliche Bilder aufgetaucht! Hier zeigt sie erstmals ihren Babybauch

Jetzt gibt Helene Fischer noch mal richtig Vollgas. Nicht nur mit neuer Musik machte die Schlagerkönigin in letzter Zeit von sich reden, auch mit wunderbaren Babynews. Die Sängerin erwartet mit Thomas Seitel ihr erstes Kind.

Arbeiten und auf der Bühne stehen wird Helene Fischer aber erst mal trotzdem. Während schon alle gebannt auf ihren Auftritt bei „Wetten, dass…?“ am kommenden Samstag warten, tritt sie diesen Monat zudem noch in Kai Pflaumes ARD-Show „Klein gegen Groß“ auf. Jetzt gibt es erste Bilder davon – und die zeigen Helenes Babybauch!

Helene Fischer: Unglaubliche Bilder aufgetaucht! Sängerin mit Babybauch

In einem schwarzen mit Pailletten besetzen Zweiteiler wird die Ex von Florian Silbereisen in der Show aufwarten. Ansätze einer Babykugel sind dabei deutlich zu sehen.

Helene Fischer in der ARD-Show "klein gegen Groß". Foto: NDR/Thorsten Jander

------------------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Die Sängerin ist aktuell schwanger

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt und landete mit ihrem Song „Vamos a marte” gleich mal einen Mega-Hit

---------------------------------

Offizielle Fotos zeigen Helene Fischer bei der Aufzeichnung zusammen mit Moderator Kai Pflaume und auf der Bühne beim Singen. Und der Babybauch ist dabei deutlich zu erkennen – auch wenn die 37-Jährige ihr Oberteil etwas lockerer trägt. Offenbar eine bewusste Entscheidung.

Helene Fischer zeigt erstmals ihren Babybauch. Foto: NDR/Thorsten Jander

Erst kürzlich hatte die Schlagersängerin in einem Youtube-Video verraten, dass sie gerade unglaublich glücklich sei und es ihr gutgehe. Und tatsächlich: Bei „Klein gegen Groß“ sieht man ihr das mehr als deutlich an.

------------------------------------

Mehr News zu Helene Fischer:

Helene Fischer: Emotionaler Rückblick auf DIESEN Moment! „Seitdem ist viel passiert“

Helene Fischer: Nach DIESEM Foto haben sich die Fans gesehnt – „So süß“

Helene Fischer mit geheimnisvoller Botschaft: „Fühl' dich angesprochen“

------------------------------------

„Klein gegen Groß“ mit Helene Fischer kannst du am 20. November um 20.15 Uhr in der ARD sehen.

Helene Fischer: ER wusste vor allen anderen von der Schwangerschaft

Wen Helene Fischer als einen der Ersten in die Babynews eingeweiht hatte, wissen ihre Fans nun auch. ABER: Es kommt sehr überraschend. Hier erfährst du, wer von ihrer Schwangerschaft vor vielen anderen erfuhr >>> (jhe)