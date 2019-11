Helene Fischer verrät intimes Detail: „Habe Thomas gezeigt…“

Diese Worte gingen unter die Haut. Schlagerfans kamen am Wochenende beim legendären „Schlagerboom“ von Florian Silbereisen voll auf ihre Kosten. Helene Fischer rührte ihren Ex mit einem Überraschungsauftritt auf der Bühne – und sprach dort doch tatsächlich auch von ihrem neuen Freund.

Erst gab es große Freudentränen und innige Umarmungen zwischen Helene Fischer und Gastgeber Florian. Plötzlich jedoch schwelgte die Schlagerqueen in Erinnerungen der letzten Monate. Die hatte sie mit Thomas Seitel, dem neuen Mann an ihrer Seite, verbracht.

+++ Andreas Gabalier: Geheimpläne veröffentlicht – „Absolute Sensation“ +++

Helene Fischer verrät intimes Geheimnis über ihren Freund

Eigentlich gönnt sich Helene Fischer gerade eine kleine Auszeit von der Medienbranche, vom musikalischen Arbeitsalltag. Lediglich für Frank Elstner machte sie eine Ausnahme und stellte sich dessen Interviewfragen, die Ende August im TV gesendet wurden.

Und jetzt eben auch für Ex-Freund Florian Silbereisen beim „Schlagerboom“ in Dortmund.

------------------------------------

Mehr Themen:

Florian Silbereisen und Helene Fischer vergießen live im TV Tränen: „Es ist mir ein großes Bedürfnis...“

Helene Fischer öffentlich gedemütigt – wieso tut ER ihr das bloß an?

Helene Fischer: Privatkonzert für Trigema – doch DAS kennt man von der Sängerin so gar nicht

-------------------------------------

Helene Fischer: Private Einblicke ins Privatleben

Foto: dpa

Nach der großen Wiedersehensfreude legte Helene Fischer plötzlich mit intimen Infos aus ihrem Privatleben los, sagte zu Florian:

„Ich habe ja jetzt Zeit gehabt und zu Hause schön in Erinnerungen geschwelgt. Und habe da einfach meiner Familie und auch Thomas gezeigt, wo ich eigentlich herkomme. Da waren tatsächlich auch viele Überraschungen dabei, die ich auch schon ein bisschen vergessen habe“, so die 35-Jährige.

--------------------------------------

Das ist Helene Fischer

Helene Fischer ist 35 Jahre alt

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk in der Sowjetunion geboren.

Im Herbst 2007 ging sie das erste Mal auf Tour

Auch im TV war Fischer schon zu sehen: im Traumschiff und dem Tatort

Mit Florian Silbereisen war Helene Fischer zehn Jahre zusammen

Ende letzten Jahres trennte sich das Paar

--------------------------------------

Solche privaten Einblicke kennt man sonst gar nicht von Helene Fischer. Vor allem nicht, wenn es um Tänzer und Freund Thomas Seitel geht.

Und wie reagierte Florian darauf?

Helene Fischer und Florian Silbereisen beim Schlagerboom 2019

So reagiert Ex Florian Silbereisen

Der sagte einfach gar nichts dazu, ließ lieber selbst noch mal alte Erinnerungen aufleben, die er und sein Team mit der blonden Erfolgs-Schlagersängerin in der Vergangenheit geteilt hatten.

+++ Royals: Es ist offiziell! Meghan Markle und Prinz Harry werden ... +++

Was Florian Silbereisen nach dem Highlight-Auftritt mit seiner Ex am Folgetag noch alles zu sagen hatte, kannst du hier lesen >>>