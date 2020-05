Helene Fischer telefoniert – plötzlich wird sie DAS über Florian Silbereisen gefragt

Da denkt man doch gerne an alte Zeiten zurück! Es ist der 9. Mai 2013. Helene Fischer steckt mitten im Marathon ihrer Tour „Für einen Tag – live“. Und zeigt sich währenddessen so nahbar wie nie!

Grund dafür war die ARD-Dokumentation „Helene Fischer – Allein im Licht“, in der ihre Fans bis dahin ungeahnte Einblicke in das Leben der Schlagerqueen zu sehen bekamen. Auf Youtube ist der Film noch abrufbar. Und vor allem eine Szene bleibt den meisten Fans sicher noch in Erinnerung.

Helene Fischer: Doku über ihr Leben als Künstlerin

Zwischen ihren Bühnenauftritten stehen für die damalige Freundin von Schlagerstar Florian Silbereisen im Film noch zahlreiche Telefoninterviews an. Eines dieser Gespräche ist mit einem niederländischen Journalisten, der der Sängerin ziemlich irre Fragen stellt.

Man erinnere sich: 2013 war Helene Fischer bereits fünf Jahre mit Florian Silbereisen liiert. Die beiden galten in Deutschland und über die Grenzen hinweg als DAS Traumpaar der deutschen Schlagerszene – an ihnen kam wirklich niemand vorbei.

Helene Fischer: Irres Telefoninterview

Und doch gab es zur damaligen Zeit einen, der nichts von ihrer Beziehung ahnte. Das besagte Telefoninterview:

Interviewpartner: „Sind Sie verheiratet?“

Helene: „Nein, ich bin nicht verheiratet.“

Interviewpartner: „Haben sie einen Freund?“

Helene: „Ja.“

Interviewpartner: „Ist der auch dabei?“

Helene: „Nicht immer natürlich. Aber er wird mich ab und zu besuchen.“

Interviewpartner: „Wie heißt denn ihr Freund?“

Helene: „Der heißt Florian Silbereisen und ist auch ein bekannter TV-Moderator, Entertainer, Showmaster, der in Deutschland sehr erfolgreich ist.“

Helenes Manager zeigt sich geradezu empört über die Unwissenheit des Fragestellers. „Das ist ein Interview, wo man ganz von vorne anfängt. Die haben null Ahnung.“

So reagiert Helene Fischer auf die Fragen zu Florian Silbereisen

Und wie reagiert die Hauptperson selbst? Sympathisch wie eh und je wiederholt Helene Fischer schmunzelnd einfach noch mal die Frage: „Haben Sie einen Freund? Ja (lacht)!“