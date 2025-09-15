Helene Fischer im Babyglück! Ihre Freundin ist Mutter geworden

Stephanie Stumph, bekannt aus der Serie „Der Alte“ und Freundin von Helene Fischer, hat Grund zur Freude: Sie ist erneut Mutter geworden. Drei Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes brachte sie in Dresden einen gesunden Jungen zur Welt. „Wir sind überglücklich“, so Stumph zur Nachrichtenagentur „dpa“ am Freitag (12.September).

Stephanie Stumph und ihr Partner, ein Münchner Oberarzt, könnten nicht glücklicher sein. Trotz ihrer neuen Aufgabe als zweifache Mutter plant die Schauspielerin bereits ihr baldiges Comeback vor der Kamera. Der Mix aus Familienleben und Beruf zeigt ihre vielseitige Persönlichkeit.

Helene Fischer und Stephanie Stumphs Familienfreuden

Nur wenige Tage vor der Geburt teilte Stephanie Stumph ein humorvolles Update auf Instagram. In einem witzigen Video spielte sie auf ihre Schwangerschaft an, indem sie scheinbar einen Kürbis aß und liebevoll über ihren Babybauch strich. Sie schrieb dazu: „Ready to pumpkin! Nochmal schnell in der Heimat bevor das Brüten ein Ende hat.“ Kurz darauf folgte die erfreuliche Nachricht über die Geburt ihres zweiten Sohnes.

Bereits im Mai hatte Stephanie Stumph im „Gala“-Interview ihre erneute Schwangerschaft bekannt gegeben. Der Vater der beiden Kinder ist ein Münchner Oberarzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Das Paar lernte sich 2020 nach einem Set-Unfall kennen. Seitdem verbindet sie nicht nur ihre Familie, sondern auch eine starke Partnerschaft – eine Freude.

Stephanie Stumph plant, sich nicht lange aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Im Mai verkündete sie, nur zwei Monate Mutterschutz nehmen zu wollen, bevor sie wieder ans Set zurückkehrt. Sie liebt ihren Beruf und betont: „Ich bin nicht die geborene Mama, die nur auf dem Spielplatz abhängen wolle. Ohne berufliche Aufgaben würde ich unglücklich werden.“ Wie auch ihre enge Freundin Helene Fischer findet sie eine Balance zwischen beruflichem Erfolg und privatem Glück.

Die Tochter von Schauspieler Wolfgang Stumph bewies schon in jungen Jahren, dass sie vor der Kamera überzeugend ist. Ihre Leidenschaft für die Schauspielerei und ihre Fähigkeit, zwischen Familie und Karriere zu jonglieren, macht sie zu einem inspirierenden Beispiel für viele Frauen.

Mit der erneuten Geburt, ihrem bevorstehenden Comeback und dem Glück ihrer kleinen Familie zeigt Stephanie Stumph, dass sie, wie auch Helene Fischer, keine Grenzen zwischen Beruf und Familie kennt. Die Schauspielerin bleibt eine feste Größe sowohl im deutschen Fernsehen als auch im Herzen der Zuschauer.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.