Helene Fischer: Nach Schwangerschaft - jetzt lässt die Schlager-Queen auch noch diese Bombe platzen

Fans von Helene Fischer sind aus dem Häuschen!

Erst hatte die Nachricht über die Schwangerschaft der Schlager-Queen in den vergangenen Tagen für eine Euphoriewelle bei ihren Anhängern gesorgt. Nun gibt es die nächste große Nachricht von Helene Fischer.

Helene Fischer: Konzert bei Sat.1

Wie der Medienkonzern ProSiebenSat.1 mitteilte, dürfen die Fans von Helene Fischer sich auf ein Highlight freuen. Am 12. November wird die 37-Jährige bei Sat.1 ein ganz besonderes Konzert geben.

Helene Fischer wird auf Sat.1 ein ganz besonderes Konzert geben. Foto: imago images/osnapix

Unter dem Titel „Helene Fischer – Ein Abend im Rausch“ wird sie „in der intimen Atmosphäre eines Theaters die Menschen vor dem TV mit ihrer Musik berauschen", heißt es. Musikalischer Leiter der Performance ist kein geringerer als Stefan Raab.

Helene Fischer vor kleinem Publikum

Außerdem wird Helene Fischer zwischen den einzelnen Songs im Gespräch mit Moderator Steven Gätjen einige „ungewöhnliche Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere“ geben. So werden die beiden darüber sprechen, welche Bedeutung die einzelnen Lieder für den Schlager-Star haben und warum ihr kommendes Album das bislang persönlichste für sie ist.

Das Besondere an dem Konzert wird die intime Atmosphäre in einem kleinen Theater. Normalerweise spielt Helene Fischer in großen Arenen vor gewaltiger Kulisse. Diesmal wird es jedoch eine Show vor kleinem Publikum.

Die Sängerin wird Lieder aus ihrem neuen Album „Rausch“ zum Besten geben. Das Album erscheint im Oktober.

Helene Fischer: Sat.1-Chef begeistert

Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann ist schon jetzt hellauf begeistert: „Der Sat.1-Abend mit Helene Fischer wird für Fans und Zuschauer:innen sehr einzigartig. Für die Show 'Helene Fischer – Ein Abend im Rausch' erarbeiten Stefan Raab und Helene Fischer besondere Live-Versionen, die die vielen Facetten von Helene Fischer zeigen. Ihre Ideen und ihre Kreativität versprechen in jedem Fall einen besonders rauschenden Abend.“

Die Sendung läuft am 12. November um 20.15 auf Sat.1 und wird am 18. November bei ProSIeben im Anschluss an „The Voice of Germany wiederholt.“ (dhe)