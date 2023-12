Helene Fischer Show: Melissa Naschenweng nimmt nach Auftritt kein Blatt vor den Mund

Es ist eine der größten TV-Shows des Jahres und die Rückkehr einer Monarchin. Einer Schlager-Monarchin, um genau zu sein. Denn pünktlich um 20.15 Uhr zeigt das ZDF die „Helene Fischer Show“.

Nach monatelanger corona-bedingter Pause also endlich wieder eine Weihnachtsshow der Schlager-Königin. Die steht natürlich nicht alleine auf der Bühne. Mit dabei sind Stars wie Peter Maffay, die Band „Gossip“, 80er-Ikone Nena oder auch Schlager-Kollegin Melissa Naschenweng. Und die nahm nach ihrem Auftritt bei der Aufzeichnung der „Helene Fischer Show“ Anfang Dezember kein Blatt vor den Mund.

Melissa Naschenweng tritt bei der „Helene Fischer Show“ auf

„Helene hat mich in ihre Show eingeladen und ich kann noch immer nicht beschreiben, wie ich mich gerade fühle. Ich durfte mit ihr gemeinsam die Bühne im wahrsten Sinne des Wortes rocken. (…) Danke Helene, du bist und bleibst ein Phänomen. Ein Superstar mit so viel Menschlichkeit, Wärme, Herzlichkeit und Bodenhaftung“, schrieb Naschenweng kurz nach ihrem Auftritt.

Und legt nun, kurz vor Ausstrahlung der Show, noch einmal nach. „Heute Abend wird mein ganz großer Traum wahr“, jubelt die 33-jährige Österreicherin bei Instagram. Ihre Fans jedenfalls freuen sich mit ihr.

Fans sind aus dem Häuschen

„Freue mich schon riesig auf den Abend. Ihr beiden auf einer gemeinsamen Bühne“, zeigt sich ein Fan schon ganz aufgeregt. Ein anderer legt nach: „Freue mich auch schon irrsinnig darauf. Melissa und Helene rocken heute den Weihnachtsabend. Wie geil ist das denn? Ein Highlight.“ Ein dritter schreibt: „Das wird der Wahnsinn.“ Während ein vierter jubelt: „Freue mich schon sehr. Bin ein riesengroßer Fan von euch beiden.“

Na, dann kann ja nun wirklich nichts mehr schiefgehen. Los geht es am 1. Weihnachtstag um 20.15 Uhr im ZDF oder im Stream in der ZDF-Mediathek. Warum der Sender die Aufzeichnung der „Helene Fischer Show“ in Düsseldorf kurzzeitig unterbrechen musste, kannst du hier nachlesen.