Kurz nach die „Helene Fischer Show“ erreicht die Sängerin die traurige Nachricht

Alle Jahre wieder bringt Helene Fischer die Stars und Sternchen der Musikwelt zusammen, um die „Helene Fischer Show“ zu einem Highlight des Weihnachtsfernsehens zu machen. Auch dieses Jahr verwandelte die Schlagerkönigin die Düsseldorfer Messehalle in ein musikalisches Winterwunderland.

Mit dabei: Größen wie Marianne Rosenberg, Giovanni Zarrella und Alvaro Soler. Doch nach der Ausstrahlung folgte die Überraschung: Ein frecher Junge namens Kevin hat Helene die Show gestohlen!

„Helene Fischer Show“: Er schlägt die Schlagerkönigin!

Am 1. Weihnachtstag (26. Dezember) strahlte das ZDF die Show aus – ein Spektakel, das normalerweise Millionen vor die Bildschirme lockt. Doch dieses Mal musste sich Helene geschlagen geben – zumindest bei dem jüngeren Publikum. Sat.1 sicherte sich mit „Kevin – Allein in New York“ den Quotensieg des Abends. Der Klassiker lockte laut den Zahlen von „DWDL“ satte 0,97 Millionen Zuschauer an und erreichte einen Marktanteil von 19,6 Prozent.

Helene hingegen kam mit ihrer Show auf 0,72 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,0 Prozent. Damit landete sie hinter Kevin und knapp vor der Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten, die 0,63 Millionen Menschen in der ARD verfolgten. Auch das „Wer wird Millionär? – Weihnachtsspecial“ auf RTL lag mit 0,61 Millionen Zuschauern nur knapp dahinter.

Beim Gesamtpublikum konnte Helene jedoch punkten – zumindest ein bisschen. Mit 3,61 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,1 Prozent landete sie auf Platz drei. Nur die Tagesschau und die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten konnten mehr als 4 Millionen Zuschauer begeistern.

