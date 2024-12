Kurz vor „Helene Fischer Show“ meldet sich Helene zu Wort: Jetzt ist es offiziell

Es ist die größte Show im deutschen Fernsehen: Die „Helene Fischer Show“ zu Weihnachten. Jahr für Jahr schafft es die Schlagerkönigin Weltstars in die Düsseldorfer Messehalle zu locken und mit ihnen gemeinsam den Menschen vor den TV-Geräten ein musikalisches Weihnachtsfest zu schenken.

Auch in diesem Jahr haben es Helene Fischer und das ZDF geschafft, die Creme de la Creme der Unterhaltung in die NRW-Landeshauptstadt zu lotsen. Wir sind im Liveblog für dich dabei.

Die „Helene Fischer Show“ im Liveblog

23.20 Uhr: Und so endet die diesjährige „Helene Fischer Show“ im Konfettiregen. Danke fürs Mitlesen. Wir freuen uns auf nächstes Jahr!

23.10 Uhr: Und auch die Popsensation aus Recklinghausen darf noch einmal auf die Bühne. Ayliva mit „Nein“.

23.08 Uhr: Die Sensation ist perfekt. Hape Kerkeling macht es offiziell: Die Geschichte von Olaf dem Schneemann geht weiter!

22.58 Uhr: Von großer Stimme zu großer Show – Giovanni Zarrella und Helene Fischer mit einem Musical-Medley.

22.52 Uhr: Und nun zu meinem persönlichen Highlight des Abends – Davina Michelle. Unglaubliche Stimme!

22.47 Uhr: Und jetzt ist die Zeit der großen Hymnen gekommen. Nino de Angelo und Helene Fischer singen „Jenseits von Eden“.

22.22 Uhr: Maite Kelly singt „Time after Time“. Das hatte man jetzt aber echt nicht erwarten können …

22.03 Uhr: Was Helene beim „Traumschiff“-Plausch mit Flori verschweigt. Sie hat ihren guten Freund auf dem „Traumschiff“ besucht. Hier gibt es alle Infos.

22 Uhr: Nach Robbie kommt der doppelte Flori. Und es gibt sogar Gulaschsaft …

21.48 Uhr: Was ist denn mit dem Dolmetscher los? Etwas viel Elan, der Gute!

21.47 Uhr: Witzige Anekdote: Kurz vor seinem Auftritt lobte der Brite das Outfit einiger Damen in der ersten Reihe. Ein Herr, der sich nicht derart schick gemacht hatte, bekam jedoch etwas anderes zu hören.

21.45 Uhr: ENDLICH!!! Robbie Williams ist da. Der Megastar, der Charmeur, die Legende. Die Dame mit der Gitarre neben ihm ist übrigens Yasi Hofer, die Gitarristin von Helene.

21.35 Uhr: Und schon der nächste Newcomer – Gregor Hägele. Was der nach seinem Auftritt zu sagen hatte, kannst du hier nachlesen.

21.20 Uhr: Wie schön war das denn bitte? Ayliva und Helene Fischer mit dem Duett des Jahres!!!

21.05 Uhr: Nanu, da fehlt doch was… Helenes dreifachen Versprecher vor Maite Kellys Auftritt wurde vom ZDF ganz dezent entfernt. Nur gut, dass wir bei der Aufzeichnung aufgepasst haben: „Helene Fischer Show“: Panne an Tag 2 – und plötzlich wurde es chaotisch

20.55 Uhr: Und da sind sie schon – Helenes Kinderlieder. Oder wie man auf Malle sagt: Sauflieder! „Und ich flieeeeeg …“

20.45 Uhr: Mist, da naschst du ein Plätzchen und direkt haste Alvaro Soler verpasst. Dafür pünktlich zu Reinhard Mey wieder zurück. Dann mal ab über die Wolken …

20.32 Uhr: Dieser Mann darf bei keiner ZDF-Show fehlen – Giovanni Zarrella. Elegant ganz in schwarz präsentiert unser Lieblingsitaliener seinen neuen Hit „Universo“. Wow, die Schnitte sind dieses Jahr aber wieder wild. Quasi ohne Umbaupause steht Helene schon wieder auf der Bühne. „Atemlos“ in der Havanna-Version.

20.22 Uhr: Kein Jesus, dafür Marianne Rosenberg. Die ist mindestens genauso lange im Geschäft. Singt dafür aber schöner!

20.15 Uhr: Und los geht’s! Stilecht schwebt Helene Fischer wie ein Engel von der Messehallen-Decke. Ob sie gleich die Geburt Jesu verkündet? „Jetzt oder nie!“

19.25 Uhr: So langsam steigt die Spannung. In weniger als einer Stunde beginnt die „Helene Fischer Show“. Kurz vor Beginn der Ausstrahlung meldet sich nun auch die Schlagerkönigin selbst. Sie bedankt sich ganz offiziell bei ihrem „wundervollen Team“, spricht von einem neuen „Showmeilenstein“. Was sie noch zu sagen hat, kannst du hier nachlesen.

17.50 Uhr: Heute Abend mit dabei ist auch Hape Kerkeling. Der verriet nun im „Kölner Treff“ eine witzige Begebenheit mit Superstar Otto Waalkes. Was geschehen ist, liest du hier.

16.45 Uhr: Neben Superstars wie Robbie Williams oder Florian Silbereisen war er eher ein Newcomer, dennoch schaffte es der Stuttgarter Popsänger Gregor Hägele die Fans bei der Aufzeichnung der „Helene Fischer Show“ zu begeistern. Seine sanfte Stimme und sein sympathisches Auftreten sprang auf das Publikum über.

Und wie nun Videos aus dem Backstage-Bereich zeigen, hatte der 23-Jährige auch abseits der Bühne richtig Spaß. Ein Video veröffentlichte nun Kumpel Paul Bunne via Instagram. „Ich komme nicht drauf klar, mein Kumpel Gregor ist einfach in der ‚Helene Fischer Show‘ aufgetreten“, jubelt er, während er gemeinsam mit Gregor durch die Messehalle tanzt. „Die Musik von Helene war im Hintergrund einfach so ansteckend. Ich glaube, das ist eine Sache, die Gregor und ich gemeinsam haben – dass wir uns einfach für nichts schämen.“

Die Gäste der ‚Helene Fischer Show 2024‘:

Marianne Rosenberg

Giovanni Zarrella

Alvaro Soler

Reinhard Mey

Maite Kelly

Ayliva

Hape Kerkeling

Alina

Gregor Hägele

Robbie Williams

Michael Kessler

Florian Silbereisen

Nino de Angelo

David Garrett

Andre Schnurra

Emilio Piano

Davina Michelle

Warum auch, er war schließlich nicht der einzige, der bei der „Helene Fischer Show“ das Tanzbein schwang.