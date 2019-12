Helene Fischer: Verdächtiges Detail – verbirgt sie DIESES intime Geheimnis?

Helene Fischer: Was bedeutet ihr Ring?

Helene Fischer hat mal wieder geliefert. Es war eine Show der Superlative, die sie ihren Fans am ersten Weihnachtstag im ZDF bot. Internationale Stars wie Nick Carter, Josh Groban oder Engelbert, nationale Topacts wie Mark Forster, Howard Carpendale, Schlager-Legende Roland Kaiser oder Comedy-Star Bülent Ceylan.

Doch im Nachhinein stahl ihnen doch ein kleines Schmuckstück die Show. Ein Ring genauer gesagt. An Helene Fischers rechtem Ringfinger funkelte er im Licht der Scheinwerfer verdächtig.

Helene Fischer: Rätselraten um Ring an ihrem Finger

Doch was hatte der Klunker für eine Bedeutung? Schnell kamen die typischen Gerüchte auf. Doch dran soll an denen nichts sein, so die „Bild“, deren Reporter Helene hinter der Bühne der ZDF-Weihnachtsshow besuchen durfte.

Helene Fischer und der Ring, um den sich die Spekulationen ranken. Foto: ZDF/Sandra Ludewig

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands

Ihre Alben Best of Helene Fischer, Farbenspiel und Weihnachten gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes

Sie wurde unter anderem mit siebzehn Echos, sieben Goldenen Hennen, drei Bambis und zwei Goldenen Kameras ausgezeichnet

Seit 2011 moderiert sie im ZDF zu Weihnachten die Helene Fischer Show

Kurz vor Weihnachten verlängerte das ZDF ihren Vertrag um drei weitere Jahre

Ende 2018 trennte sich Helene Fischer von ihrem langjährigen Freund Florian Silbereisen

Kurz darauf wurde ihre Beziehung zu Thomas Seitel bekannt

Demnach sei der Ring kein Verlobungsring, wie einige Fans vermuteten, sondern lediglich Modeschmuck. Zum Beweis zeigte die Zeitung ein Bild eines Schränkchens. Darauf der Schmuck, den Helene Fischer während ihrer Show trug. Haarklammern, Ketten, Anhänger und eben jener Ring.

Helene Fischer hat sich also definitiv nicht mit Thomas Seitel verlobt, so die „Bild“.