Ersatz für „Helene Fischer Show“ gefunden! ZDF lässt die Bombe platzen

Die Nachricht sorgt für Aufsehen in der Schlagerwelt: Die beliebte „Helene Fischer Show“ fällt dieses Jahr aus, doch die Fans dürfen sich trotzdem freuen. Statt Helene steht dieses Mal Giovanni Zarrella im Rampenlicht. Das ZDF setzt auf den charismatischen Sänger und Moderator für eine brandneue Weihnachtsshow.

Helene Fischer hat gute Gründe für ihre Pause. Im August brachte sie ihr zweites Kind zur Welt. Kurz darauf erklärte sie offen, dass sie sich nun voll und ganz auf ihre Familie konzentrieren möchte. Damit steht fest: Dieses Jahr bleibt die Bühne frei und Giovanni Zarrella übernimmt das festliche Zepter.

Giovanni Zarrella übernimmt den Weihnachtsabend

Lange wurde spekuliert, ob der 47-Jährige die Lücke füllen würde. Schließlich gilt seine eigene ZDF-Schlagershow als absoluter Quotengarant. Und nun bekommt Giovanni Zarrella seine eigene große Weihnachtsshow.

Der Italiener mit Herz und Charme ist längst zum Goldjungen des ZDF geworden. Mit seiner Show zieht er regelmäßig Millionen vor den Bildschirm und macht sogar Florian Silbereisen Konkurrenz. Jetzt greift Giovanni Zarrella auch nach dem heiß umkämpften Weihnachtspublikum und bringt frischen Glanz ins festliche TV-Programm.

Festliche Premiere für Giovanni Zarrella

„Wir starten mit einer neuen Show in die Adventszeit und präsentieren erstmals ‚Die große Weihnachtsshow’“, verkündete Giovanni Zarrella stolz auf Instagram. Die Sendung soll am 4. Dezember live aus Offenburg über die Bühne gehen – mit einem Staraufgebot, das sich sehen lassen kann.

Zu den Gästen gehören Beatrice Egli, Howard Carpendale und Andreas Gabalier. Auch Alexander Klaws, die „No Angels“ und die Tanztruppe „Lord of the Dance“ sorgen für festliche Stimmung. Es wird gesungen, getanzt und gefeiert – ganz im Stil von Zarrella, der sein Publikum mit Herzblut begeistert.

Laut ZDF wird es eine Spendengala zugunsten von „Brot für die Welt“ und Misereor geben. „Im Mittelpunkt steht nicht nur die Magie des Weihnachtsfests und seiner besonderen Musik, sondern auch der Wunsch, gemeinsam etwas zu bewegen“, heißt es in der Pressemitteilung des Senders. Damit tritt Giovanni Zarrella in große Fußstapfen. Er ersetzt nicht nur Helene Fischer, sondern auch Carmen Nebel, die bis zu ihrem Ruhestand die Spendengala viele Jahre moderierte.