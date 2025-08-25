Helene Fischer meldet sich zurück: Es gibt gute und schlechte Nachrichten

Frohe Kunde aus dem Hause Fischer: Wie Helene Fischer selbst bei Instagram bestätigt, ist sie Mutter einer kleinen Tochter geworden. Doch die Schlagerkönigin hat nicht nur gute Neuigkeiten.

So erklärte Helene Fischer zudem, dass es in diesem Jahr keine „Helene Fischer Show“ an Weihnachten geben wird.

Schlagerkönigin Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mama geworden

Doch was steht in Helenes Brief an ihre Fans? „Ihr Lieben, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mich bei euch gemeldet habe – und dafür gibt es einen wunderschönen Grund: Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen! Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel, und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben“, so die Schlagerkönigin.

Sie wolle in diesem Jahr weiterhin „so viel Zeit wie möglich“ mit ihrer kleinen Familie verbringen. Dennoch werde sie noch 2025 zwei neue Kinderalben veröffentlichen. „Für mich persönlich sind diese Kinderlieder ein echtes Herzensprojekt“, so die Sängerin.

Doch es werde nicht nur Kinderlieder von ihr geben, schreibt Helene weiter. „Wir sind gerade intensiv auf der Suche nach Songs, die zu mir passen, die berühren, meine und irgendwann eure Geschichten erzählen und Lieder, zu denen wir bald zusammen feiern können.“

Keine „Helene Fischer Show“ zu Weihnachten

Dies jedoch werde erst im kommenden Jahr geschehen. „Viele von euch haben sicher auch schon auf die Helene Fischer Show gewartet – und umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird. Für die Vorbereitung brauche ich mehrere Wochen, und eine Show in dieser Größenordnung kann ich nur mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration vorbereiten“, erklärt Helene Fischer, „ich hoffe sehr, dass ihr das versteht.“

Zum Abschluss des Briefes verspricht die Schlagerkönigin jedoch: „Das Beste kommt erst noch.“ Na, da sind wir ja gespannt.