Helene Fischer offenbart, was die TV-Zuschauer nie sehen durften

Perfektion hat einen Namen: Helene Fischer. Oder doch nicht? Auf Instagram zeigt sie nun, auch ihr als Schlager-Königin Patzer unterlaufen.

Neun Jahre in Folge trat Helene Fischer mit der „Helene Fischer Show“ an Weihnachten auf. Dabei läuft nicht immer alles rund. Deshalb zeigt Helene Fischer jetzt ihre größten Patzer und bringt ihre Fans damit ordentlich zum Lachen.

Helene Fischer gibt ihren Fans einen intimen Einblick

Die „Helene Fischer Show“ ist für die Fans der Schlagersängerin zu einem Pflichtevent geworden. Die Sängerin tritt in einer mehrstündigen Show mit zahlreichen Künstlern, Tänzern und Akrobaten auf. Eine Show in dieser Größenordnung bringt kaum ein anderer deutscher Sänger in die Hallen.

Doch bei so einem riesigen Event kann auch mal was schief laufen – auch bei der sonst so perfekten Helene Fischer. Auf Instagram gewährt sie ihren Fans nun einen einmaligen Einblick in die „Outtakes“ aus neun Jahren „Helene Fischer Show“.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

„9 Jahre HF Show - da kommt schon was zusammen an glanzvollen Momenten. I‘m ready for 2021. Ich wünsche euch allen einen beschwingten Rutsch ins neue Jahr! Bleibt gesund und kommt gut rein in das hoffnungsvolle 2021“, schreibt sie dazu.

Helene Fischer begeistert mit ihrer Show an Weihnachten die Fans. Foto: imago images/Sven Simon

Die „glanzvollen Momente“, wie sie sie so schön ironisch nennt, sind sechs Videos mit zahlreichen Versprechern und Pannen. Die „Helene Fischer Show“ wird nämlich aufgezeichnet. Deshalb sieht man die Versprecher an Weihnachten nicht.

Helene Fischer zeigt sich von neuer Seite

In Video vier zeigt sie sich auch mal von einer ganz anderen Seite. Helene Fischer flucht, wenn sie sich mal versprochen hat. „Ich bin Sängerin“, sagt sie auch in einem Video ganz verzweifelt. Recht hat sie damit. Aber selbst bei geübten Moderatoren dürfte sich mal das ein oder andere Wort überschlagen.

Im letzten Video kündigt sie dann an: „Ich sollte mal eine Show machen mit: Die größten Versprecher der Helene Fischer.“ Gesagt, getan, wenn auch nur ein kurzes Video auf Instagram, das ihren Fans aber sicherlich einen lustigen Jahresabschluss beschert.

„Helene Fischer-Show" im ZDF: Mit diesem Hollywood-Star feiert Helene Weihnachten

In diesem Jahr musste die „Helene Fischer Show“ wegen der Corona-Pandemie übrigens ausfallen. Stattdessen gab es ein Best-Of der letzten Jahre. Hier mehr Infos >>>