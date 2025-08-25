Helene Fischer verkündet Geburt: Weihnachtsplanung von Millionen ist dahin

Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mama geworden. Wie die Schlagerkönigin am frühen Montagabend mitteilte, ist sie Mutter einer kleinen Tochter geworden. Welch wunderschöne Nachricht, nachdem bereits vor einigen Wochen durchgesickert war, dass die 41-Jährige wieder schwanger sei.

Und so gratulieren wir Helene Fischer an dieser Stelle von ganzem Herzen. Sie wolle nun so viel Zeit wie möglich mit ihrer Familie verbringen, schreibt Helene weiter. Ein verständlicher Wunsch, muss sich die Familie doch nun eingrooven, sich auf das Leben zu viert einstellen.

Helene Fischer ist wieder Mama geworden

Ein wenig traurig ist es für die Fans trotzdem. Hatten doch viele (der Autor dieser Zeilen eingeschlossen) gehofft, dass man bereits im Dezember wieder gemeinsam in Düsseldorf hätte feiern können. Hier, in den Messehallen der NRW-Landeshauptstadt, wird schließlich Jahr für Jahr die „Helene Fischer Show“ aufgezeichnet, die das ZDF traditionell am ersten Weihnachtstag in Millionen Haushalte ausstrahlt.

Dieses wunderbare Weihnachtsritual ist nun hinfällig, wie Helene Fischer im gleichen Atemzug mit ihrer Babybombe verkündete. „Viele von euch haben sicher auch schon auf die Helene Fischer Show gewartet – und umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird. Für die Vorbereitung brauche ich mehrere Wochen, und eine Show in dieser Größenordnung kann ich nur mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration vorbereiten“, erklärt die Sängerin ihre Entscheidung.

Worte, so verständlich wie nachvollziehbar. Und doch sind sie ein Stich ins Herz eines jeden Helene-Fans. Schließlich ist die „Helene Fischer Show“ für viele Fans ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Die Karten für die Aufzeichnung sind meist in Windeseile ausverkauft. Megastars wie Beth Dito, Robbie Williams oder Eros Ramazzotti geben sich hier das Mikro in die Hand. Die Weihnachtsshow, sie wird uns fehlen.