Helene Fischer sagt Show ab – SIE könnten einspringen

Helene Fischer hat auf Instagram große Neuigkeiten geteilt: Die Schlagerkönigin ist Mutter eines kleinen Mädchens geworden. Doch das bedeutet auch, dass es in diesem Jahr keine „Helene Fischer Show“ an Weihnachten geben wird.

Für das ZDF ist die Show traditionell ein Quotenhit. Gäste wie Florian Silbereisen, Ayliva, Hape Kerkeling oder Reinhard Mey machen die Sendung am 1. Weihnachtstag für Millionen Zuschauer unverzichtbar. Doch dieses Jahr fällt die Tradition aus und Fans fragen sich: Wer könnte einspringen?

SIE könnten für Helene Fischer einspringen

Ein Blick auf das Programm des Senders zeigt einige mögliche Kandidaten. Giovanni Zarrella moderiert 2025 erstmals „Die schönsten Weihnachts-Hits“ – thematisch durchaus vergleichbar. Auch Florian Silbereisen oder Beatrice Egli könnten als Gastgeber infrage kommen. Schließlich moderieren beide ebenfalls schon ihre eigenen Sendungen. Und vielleicht wagt das ZDF sogar etwas ganz Neues und setzt auf frische Gesichter oder ein gemeinsames Format mehrerer Stars.

Bislang gibt es keine konkreten Hinweise, welche Pläne das ZDF verfolgt. Klar ist nur: Die Erwartungshaltung der Zuschauer ist hoch. Die „Helene Fischer Show“ ist schließlich Highlight der Festtage und jeder Ersatz müsste beweisen, dass er mit der Schlagerkönigin mithalten kann.

Helene Fischer meldet sich auf Instagram ab

Helene Fischer selbst erklärt ihren Rückzug aus dem Rampenlicht auf Instagram: „Ihr Lieben, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mich bei euch gemeldet habe – und dafür gibt es einen wunderschönen Grund: Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen!“

Und weiter: „Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel, und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben.“

Übrigens ist dies nicht das erste Mal, dass Fans an Weihnachten auf Helene Fischer verzichten müssen. Schon von 2020 bis 2022 fiel die TV-Show pandemiebedingt aus. Ob der Sender in diesem Jahr auf bekannte Stars setzt oder ein völlig neues Konzept ausprobiert, bleibt abzuwarten. Spannend bleibt es auf jeden Fall.