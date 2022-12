Helene Fischer hat besonderes Weihnachtsgeschenk für ihre Fans – sie können es kaum glauben

Der Dezember ist wohl der Schönste für alle Helene-Fischer-Fans. Denn nachdem es in den sozialen Netzwerken verhältnismäßig ruhig um die Schlagerkönigin war, begeistert sie ihre Fans in diesem Monat mit exklusiven Aufnahmen von den Proben ihrer Tour 2023. Fast täglich nahm Helene Fischer ihre Fans auf Instagram mit hinter die Kulissen und erzählte in kurzen Videos von den Abläufen vor Ort.

Gemeinsam mit dem „Cirque du Soleil“ arbeitet der Schlagerstar an waghalsigen Choreografien und ausgefallenen Bühnenbilder. Da das Ganze so gut bei ihren Followern angekommen ist, hat sie eine schöne Weihnachtsüberraschung für sie. Pünktlich an Heiligabend meldet sich die 38-Jährige mit einem Video bei ihren Fans.

Helene Fischer meldet sich mit Weihachtsgrüßen

Darin zu sehen ist ein Zusammenschnitt der gesamten Proben für die Tour 2023. Dazu schreibt sie: „Guten Morgen ihr Lieben, heute ist Weihnachten. Ich wünsche euch von Herzen ein ganz besonders liebevolles Weihnachtsfest und noch genussvolle Feiertage mit euren Liebsten. Hier kommt extra für euch noch ein letztes kleines Snippet aus Montreal.

Wir sehen uns dann im nächsten Jahr.“

Ihre Fans haben gar nicht mehr damit gerechnet, dass sich die Schlagerkönigin dieses Jahr via Instagram meldet. Umso größer ist die Freude über dieses überraschende Geschenk.

Helene Fischer: Fans freuen sich über das Video

Die Überraschung ist Helene Fischer definitiv gelungen. In den Kommentaren überschlagen sich die Weihnachtsgrüße und Danksagungen der Fans förmlich. Hier ein paar Fan-Reaktionen:

„Wie schön, dass du dich nochmal mit diesen tollen Einblicken meldest. Danke dafür! Ich wünsche dir und deinen Lieben auch von Herzen frohe Weihnachten, genieß die Zeit.“

„Toll, dass du uns an deiner Zeit in Montreal hast teilhaben lassen. Gerne mehr davon. Dir und deinen Lieben ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.“

„Wünsche dir auch frohe Weihnachten. Danke für deine lieben Worte und dass du dich heute bei uns gemeldet hast.“

