Helene Fischer: Barbara Schöneberger hat Baby-Theorie – „Habe gedacht, sie hat es schon längst bekommen“

Könnte es sein, dass Schlager-Star Helene Fischer uns allen etwa nur etwas vor macht? Die Schlagerkönigin ist gerade schwanger mit ihrem ersten Kind und sorgt damit nicht nur bei ihren Fans, sondern auch in der Showbranche für großes Aufsehen.

TV-Star Barbara Schöneberger verriet jetzt, was sie von dem Medienspektakel hält. Schöneberger sei davon ausgegangen, dass Helene Fischer und ihr Freund Thomas Seitel längst Eltern geworden sind.

Barbara Schöneberger (r.) war sich sicher: Helene Fischer (l.) ist längst Mutter geworden. Foto: IMAGO / Future Image

Helene Fischer feiert Comeback mit Babybauch – aber ein bitterer Beigeschmack bleibt

Es war die Baby-Bombe des Jahres: Am 2. Oktober 2021 bestätigte Helene Fischer die anhaltenden Gerüchte, dass sie schwanger sei, auf ihrem Instagram-Profil. Im Monat darauf folgte ihr erster TV-Auftritt mit Babybauch bei der Jubiläumsausgabe von „Wetten, dass..?“.

Während Helene nun zwar wieder häufiger im Fernsehen zu sehen war, mussten ihre Fans eine traurige Nachricht verdauen: Die „Helene Fischer Show“ würde auch im Jahr 2021 nicht stattfinden können. Ein Schock für diejenigen, bei denen das alljährliche TV-Konzert zu einer Weihnachtstradition geworden war.

Bei ihrem „Wetten, dass..?“-Auftritt Anfang November war Helenes Babykugel schon deutlich zu erkennen. Foto: picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Auch Barbara Schöneberger wirkte erschrocken, als sie im Gespräch mit dieser Redaktion erfuhr, dass das Fernseh-Highlight, in dem die Moderatorin 2017 selbst schon zu Gast war, ein weiteres Mal ausfallen müsse.

----------------------------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Helene Fischer ist mit Thomas Seitel liiert – das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind

Am 15. Oktober 2021 veröffentlichte sie ihr achtes Studioalbum „Rausch“

----------------------------------------

Helene Fischer schwanger: Barbara Schöneberger ungeduldig – „Soll jetzt endlich ein Kind kriegen“

Von ihrem gemeinsamen Auftritt mit Helene Fischer schwärmt Barbara Schöneberger bis heute: „Das war einer meiner absoluten Höhepunkte. Erstens habe ich noch nie so viele Zuschauer gehabt, und zweitens war es ganz toll mit ihr. Respekt an sie, wie sie so einen Abend rockt mit 25 Songs, Choreografien und dem ganzen Umziehen – der Wahnsinn!“

Barbara Schöneberger in der „Helene Fischer Show“ 2017

Nach so vielen Jahren harter Arbeit sei Helene Fischer die Pause in diesem Jahr mehr als gegönnt. „Ich freue mich am meisten für sie, dass sie schwanger ist, weil ich dachte mir: Die soll jetzt endlich ein Kind kriegen, weil nächstes Jahr geht es wieder los, dann ist sie wieder auf Tour und dann ist doch alles schwierig. Jetzt hat sie es super hingekriegt“, so Barbara Schöneberger.

Dabei ging die 47-Jährige lange Zeit davon aus, dass Helene bereits heimlich Mutter geworden war. „Ich habe ja gedacht, sie hat es schon längst bekommen und es uns nur nicht gesagt“, lautete Barbaras Theorie.

----------------------------------------

Mehr zu Helene Fischer:

Helene Fischer: „TV Total“ stellt Schlager-Star bloß – Sat.1 hielt DAS unter Verschluss

Helene Fischer: DIESE Nachricht lässt jetzt Fan-Herzen höher schlagen

Helene Fischer: Nach DIESEM Foto haben sich die Fans gesehnt – „So süß“

----------------------------------------

Über das noch ungeborene Kind von Helene Fischer spricht die ganze Branche. Welch irre Idee Ex-„voXXclub“-Mitglied Julian David nun zum Baby der Schlagerkönigin geäußert hat, liest du hier.

Welche traurige Nachricht kürzlich in der Schlager-Show von Florian Silbereisen publik wurde, erfährst du hier.