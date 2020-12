Helene Fischer (ZDF): Trauriger Moment bei Aufzeichnung – jetzt bricht sie ihr Schweigen

Die „Helene Fischer Show“ im ZDF hätte auch in diesem Jahr wieder ein riesiges Ereignis werden sollen. Weltstars auf der Bühne. Eine weihnachtlich aufgelegte Helene Fischer. Musik, Tanz, Musical und Comedy.

Doch Corona machte eine 'normale' „Helene Fischer Show“ unmöglich. Helene und das ZDF mussten umdisponieren. Statt vor Tausenden von Zuschauern in der Düsseldorfer Messehalle, moderiert Helene Fischer ganz alleine. Statt Stars auf der Bühne, werden die Highlights der vergangenen Jahre gezeigt.

Helene Fischer: Schwerer Gang für die Schlagerkönigin im ZDF

Auch für die Schlagerkönigin kein einfacher Gang. Eher ein trauriger. „Als ich in die Halle kam, da musste ich schon schlucken. Ich weiß ja, wie viele Menschen normalerweise an einem solchen Tag vor, auf und hinter der Bühne herumwuseln, um den Zuschauern einen unvergesslichen Abend zu bescheren. Und so viele von ihnen sitzen jetzt zu Hause und dürfen nicht arbeiten – mit allem, was das für ihre wirtschaftliche Existenz und für ihre Familien bedeutet“, bricht Helene Fischer gegenüber der „Bild“ ihr Schweigen. So offene Worte von der Schlagerkönigin gab es schon lange nicht mehr.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Im Jahr 2018 landete sie in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos“ und „Achterbahn“

Doch sie wollte die Show nicht ganz ausfallen lassen. Auch, um den Menschen in der schweren Corona-Zeit ein wenig Normalität zu bieten. Helene Fischer gehört für viele Menschen schließlich zu Weihnachten wie die Gans oder Würstchen mit Kartoffelsalat.

Helene Fischer: „Ein Stück Normalität und Zuversicht“

„Auf der anderen Seite hat uns alle aber auch der Wunsch getragen, den Zuschauern ein Stück Normalität und Zuversicht an einem Weihnachtsfest zu schenken, das ansonsten ganz und gar nicht normal ist. Auch wenn es nur zwei kurze Moderationen waren, die wir aufgezeichnet haben, hoffe ich sehr, dass sich trotz allem meine Freude über die darauffolgenden Highlights auf die Zuschauer am ersten Weihnachtstag übertragen lässt“, so Helene zu „Bild“. Na, da können wir ja gespannt sein.