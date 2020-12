Helene Fischer: Entscheidung gefallen – „Absolut auf mein Bauchgefühl verlassen“

Statt einer neuen Ausgabe der „Helene Fischer Show“ dürfen sich die Fans dieses Jahr auf einen Rückblick der „schönsten Momente“ der Schlagerkönigin freuen.

Doch wie soll man die besten Ereignisse aus neun Jahren auswählen? Helene Fischer hat eine Entscheidung gefällt.

Helene Fischer schwelgt in Erinnerungen

Diese Aufgabe würde bestimmt auch einigen Fans von Helene Fischer nicht leicht fallen: Die Sängerin sollte für einen dreistündigen Zusammenschnitt die spannendsten Augenblicke aller „Die Helene Fischer Show“-Ausgaben raussuchen.

Nun verrät die Musikerin erste Details zu ihrem ganz persönlichen Rückblick. „Die Arbeit war ein bisschen so, als hätte ich alte Fotoalben aus meiner Jugend wiedergefunden. Ich habe mich an so viel Schönes, Emotionales, Ergreifendes und auch Lustiges erinnert, das ich schon fast vergessen hatte“, heißt es in der Pressemitteilung.

Statt einer neuen Ausgabe der „Helene Fischer Show“ gibt es 2020 einen Rückblick auf die „schönsten Momente“. Foto: picture alliance/dpa

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Im Jahr 2018 landete sie in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos“ und „Achterbahn“

Helene Fischer verlässt sich auf Bauchgefühl

Wenn sich selbst Helene Fischer nicht mehr an gewisse Ereignisse in ihren Konzerten erinnern kann, wie werden wohl die Fans auf den Zusammenschnitt reagieren?

Zur Rückblick-Show veröffentlicht die Schlagersängerin auch ein dazugehöriges Album – inklusive 60-seitigem Fotobuch und 24-seitigem Booklet. Ein Muss für alle Fans. Und auch hier musste die 36-Jährige eine schwere Entscheidung fällen: Welche Songs haben es wohl auf das Best-of-Album geschafft?

Helene Fischer hatte die Qual der Wahl. Mit dem Ergebnis ist die Schlagerkönigin nun mehr als zufrieden. Foto: picture alliance/dpa

„Ich habe mich hier ehrlich gesagt absolut auf mein Bauchgefühl verlassen und alles ausgewählt, was mich selbst berührt und meiner Meinung nach das Publikum am meisten ergriffen hat“, erklärt Helene.

Mehr zu Helene Fischer:

Helene Fischer weint in ZDF-Gala: Das ist der Grund

Helene Fischer: So fies lästert ER über die Schlagerkönigin – „Kann ich nichts mit anfangen“

Helene Fischer: Emotionale Nachricht – „Ein paar Dinge bleiben aber hoffentlich gleich“

Helene Fischer blickt auf die vergangenen neun Jahre zurück

Mit dem Ergebnis sei sie überglücklich. Auf dem Album befinden sich demnach ausschließlich die Lieblingslieder des Schlagerstars. Die Fischer-Fans dürfen sich also auf ein großes Geschenk freuen. „Ich bin meinem Team, meinen Gästen und natürlich allen Zuschauern live in der Halle und an den Fernsehern unglaublich dankbar für das, was wir in diesen neun Jahren gemeinsam erlebt haben“, betont Helene Fischer.

„Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente“ wird am 25. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Erst vor wenigen Tagen stand Helene Fischer wieder auf der Bühne – doch dann gab es Ärger für sie.