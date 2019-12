Helene Fischer Show: Absurde Szenen – DAS wird das ZDF sicher nicht zeigen

Ho-ho-Helene. Am ersten Weihnachtstag ist es wieder soweit. Helene Fischer erobert mit ihrer Show die Primetime des ZDF. Drei Stunden Weihnachts-Wahnsinn, auf den sich traditionell Millionen Zuschauer schon das ganze Jahr über freuen.

Wir waren für dich bei der Aufzeichnung in Düsseldorf dabei. Und natürlich ist heute Abend pünktlich um 20.15 Uhr auch der Helene Fischer-Liveticker am Start.

15.50 Uhr: Nur noch knappe 4,5 Stunden... dann geht's endlich los.

Helene Fischer Show: Absurde Szenen während der Aufzeichnung

15.00 Uhr: Es waren zeitweise absurde Szenen, die sich während der Aufzeichnung der Helene Fischer Show in der Düsseldorfer Messe abspielten. Immer wieder ging ein entnervtes Stöhnen durchs Publikum. Und sogar ein Zuschauer wurde beleidigt. Was war passiert?

Helene Fischer. Foto: ZDF Sandra Ludewig

Wie bei einer TV-Aufzeichnung dieser Größenordnung üblich, hatte das ZDF einen Warm-Upper engagiert. Sprich einen Mann, der in den Aufzeichnungspausen dafür sorgen sollte, dass dem Publikum nicht langweilig wird. Es durch kleine Spielchen und Einlagen bei Laune halten sollte.

-----------------

DAS sind die Gäste von Helene Fischer 2019:

Engelbert

Nick Carter von den „Backstreet Boys“

Roland Kaiser

Howard Carpendale

Josh Groban

Andreas Gabalier

Mark Forster

Michelle Hunziker

Freya Ridings

Bülent Ceylan

Martina Hill

Ralf Schmitz

Oonagh

Thomas Gottschalk

Heinz Hoenig

Mark Keller

-----------------

Am ersten Aufzeichnungstag war dies Markus Schöffl, ein 57-jähriger Tanzlehrer aus Limburg. Schöffl, der Name dürfte eingefleischten ZDF-Fans bekannt sein. Richtig, der Limburger macht auch das Warm-Up für den Fernsehgarten.

„Ring of Fire“-Tanz entnervt die Zuschauer

Und zu Beginn war auch noch alles gut. Schöffl tanzte über die Bühne, animierte zum Mitmachen, sorgte dafür, dass das Publikum sich fleißig einklatschte. Doch je später der Abend, desto unmotivierter das Publikum.

------------------------------------

• Mehr Themen:

+++ Helene Fischer: ZDF lässt Bombe platzen – DIESE Weltstars kommen zur Weihnachtsshow +++

+++ „Helene Fischer Show“ 2019: Ärger für die Sängerin! Fans toben wegen dieser Entscheidung +++

+++ Helene Fischer: Irre Szene bei Weihnachtsshow-Aufzeichnung – Sänger macht nach Auftritt ernsthaft DAS +++

-------------------------------------

Das bekam auch Markus Schöffl zu spüren. Ging bei nahezu jedem seiner Auftritte ein entnervtes Raunen durchs Publikum. Besonders übel wurde es für den 57-Jährigen dann, als er „Ring of Fire“ samt selbsterdachten Tanz anstimmte. Mitmachen wollte da schon längst kaum einer mehr. Was Schöffl merklich beunruhigte und sogar zu einem bösen Spruch gegen einen Gast verleitete. Der wollte den Tanz nämlich partout nicht mitmachen. Schöffls Konter: „Dann kriegst du nie eine in der Disco.“

Fraglich, ob das mit dem „Ring of Fire“-Tanz besser geklappt hätte.