Helene Fischer: Auf diese Fotos haben ihre Fans gewartet – „Ich komme immer noch nicht klar“

Endlich dürfen die Fans von Schlager-Star Helene Fischer am privaten Glück der 37-Jährigen teilhaben. In der ZDF-Doku „Im Rausch der Sinne“ zeigt sich die Sängerin von einer ganz privaten Seite und in ihrem Leben abseits der Bühne.

Der Musikfilm wurde pünktlich zur Veröffentlichung ihres brandneuen Albums „Rausch“ ausgestrahlt. Die ungewöhnlich privaten Aufnahmen von Helene Fischer lassen Fanherzen höherschlagen.

Helene Fischer macht es endlich öffentlich. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Helene Fischer und Thomas Seitel zeigen sich innig vor der Kamera

Seit Ende 2018 ist Helene Fischer mit dem Luftakrobaten Thomas Seitel liiert. Und seit Oktober dieses Jahres wissen wir, dass die Sängerin im vierten Monat schwanger ist.

Helene und ihr Freund erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Eine aufregende Zeit, die die Schlagerkönigin gerne noch etwas länger für sich genossen hätte. Spätestens im ZDF-Film „Helene Fischer – Im Rausch der Sinne“ wäre ihr Babybauch jedoch für alle erkennbar gewesen.

Es gibt allerdings noch eine weitere Szene, die die Fischer-Fans regelrecht ausflippen lässt. Denn: Zum ersten Mal zeigen sich Helene und Thomas als offizielles Liebespaar vor der Kamera.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt

Kurz nach ihrer musikalischen Rückkehr machte sie ihre Schwangerschaft öffentlich

Helene Fischer küsst Freund Thomas vor laufender Kamera – Fans flippen völlig aus

Nach ihrer Performance von „Hand in Hand“, einer Ballade, die Helene Fischer für ihren Liebsten eingesungen hat, drückt sie Thomas Seitel einen zärtlichen Kuss auf die Lippen. Aus dem Off erklärt der Schlagerstar: „Zu wissen, dass die Person im Raum ist, für die ich diesen Song singe, löst in mir sehr, sehr, sehr viele Emotionen aus.“

Helene Fischer und Thomas Seitel küssen sich vor laufender Kamera. Foto: Screenshot ZDF

Szenen, die ihre Fans beinahe vor Freude platzen lassen. „Ich komme immer noch nicht auf diese drei Sekunden klar“, kommentiert einer von ihnen aufgeregt bei Instagram. „Einfach so süß! Habe nie im Leben damit gerechnet“, pflichtet ein anderer Nutzer ihm unter dem Kuss-Video bei.

„Ich bin schockverliebt“, heißt es von einem weiteren Fan. Die Freude über das Liebes-Glück der Sängerin ist augenscheinlich riesig.

Anschließend werden Helene und Thomas dabei gefilmt, wie sie händchenhaltend über das Studiogelände laufen. Wie niedlich! So vertraut haben wir die Schlagersängerin und ihren Freund noch nie zu sehen bekommen.

Helene ist jedoch nicht die einzige Promi-Dame, die sich über Nachwuchs freuen darf. Auch SIE ließ die Baby-Bombe platzen >>>