Helene Fischer: Jetzt darf's jeder sehen! „So persönlich habe ich mich noch nie gezeigt“

Das Jahr 2021 steht ganz im Namen von Schlagerkönigin Helene Fischer. Erst kündigt die „Vamos a Marte“-Sängerin ihr großes Comeback an, dann wird auch noch öffentlich, dass sie schwanger ist.

Und Mitte Oktober wird es noch bunter. Denn: Helene Fischer bringt am 15. Oktober ihr lang ersehntes Album „Rausch“ heraus. Anlässlich dazu widmet das ZDF der Musikerin sogar eine ganz eigene Doku – und die sollte sich kein Fischer-Fan entgehen lassen.

Helene Fischer gewährt den ZDF-Zuschauern einen exklusiven Blick in ihre Gefühlswelt. Foto: Lina Tesch / Universal Music

Helene Fischer: Statt Weihnachtsshow – ZDF strahlt exklusive Doku aus

Die Enttäuschung war groß, als das ZDF bekannt gab, dass die „Helene Fischer Show“ auch 2021 ausfallen muss. Doch für die Fans der Schlager-Queen scheint es dieses Jahr schon im Oktober Geschenke zu geben.

Denn statt der Weihnachtsshow strahlt der Sender am Samstag (16. Oktober) eine exklusive Dokumentation über die Entstehung des „Rausch“-Albums aus.

----------------------------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert – das Paar erwartet sein erstes Kind

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

----------------------------------------

Helene Fischer gesteht: „War nie bereit, so in mein Innerstes blicken zu lassen“

In „Helene Fischer – Im Rausch der Sinne“ wird es intim. So viel ist klar. In einer Vorschau zur Sendung verrät die 37-Jährige höchstpersönlich: „'Im Rausch der Sinne' ist eine musikalische Reise durch mein Album, durch meinen momentanen Sinneszustand, der all das widerspiegelt, was in mir vorgeht.“

Fans dürfen sich demnach auf „persönliche Backstage-Storys“ und „magische Gänsehautmomente“ freuen. So nah sind sie ihrem Idol noch nie gekommen.

„Helene Fischer – Im Rausch der Sinne“ läuft am Samstag (16. Oktober) um 21.45 Uhr im ZDF. Foto: ZDF/Sandra Ludewig / Universal Music

„So persönlich habe ich mich noch nie gezeigt“, offenbart Helene Fischer. Und weiter: „Ich war auch vielleicht noch nie bereit, so in mein Innerstes blicken zu lassen.“

----------------------------------------

Mehr zu Helene Fischer:

Helene Fischer: Irre Überlegung – jetzt kommt DAS ans Licht

Helene Fischer: Nach Schwangerschaft – jetzt lässt die Schlager-Queen auch noch diese Bombe platzen

Helene Fischer: Dicke Überraschung! Sängerin geht jetzt DIESEN Weg

----------------------------------------

Regie führt dabei niemand Geringeres als der Grammy-nominierte Russell Thomas. Der Brite hat in der Vergangenheit schon mit Weltstars wie Coldplay und Justin Bieber gearbeitet. Na, das klingt doch schon äußerst vielversprechend.

„Helene Fischer – Im Rausch der Sinne“ läuft am Samstag (16. Oktober) um 21.45 Uhr im ZDF.

Auch ihr Ex-Freund Florian Silbereisen hat Grund zur Freude. Welche Bombe der MDR nun platzen ließ, erfährst du hier.