Helene Fischer: Schock-Nachricht! Fans müssen länger als gedacht auf die Sängerin verzichten

Nicht schon wieder! Schon seit einer gefühlten Ewigkeit warten die Fans von Helene Fischer (36) auf ein Live-Konzert ihrer Lieblingssängerin. Nicht nur ihre Auszeit, sondern auch die Corona-Krise haben ihnen einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.

Zumindest blieb ihnen die Freude auf das angekündigte neue Album von Helene Fischer. Doch auch bei dem Thema gibt es jetzt laut „Schlagerprofis“ schlechte Nachrichten...

Helene Fischer: Schon wieder schlechte Nachrichten für die Fans!

Demnach scheint es mehr als unwahrscheinlich, dass die neue Platte der Schlagersängerin noch in diesem Jahr auf den Markt kommt. Diese Information habe das Portal von einem Songautor, der ein Lied zum neuen Album beisteuert, erhalten.

Helene Fischer trat 2019 beim Schlagerboom- Festiva auf – der letzte Auftritt für lange Zeit... Foto: imago images / osnapix

Anscheinend sei das Veröffentlichungsdatum somit weiter in die Ferne gerückt. Die Gründe dafür sind derzeit noch unbekannt.

Nicht das erste Mal, dass Helene ihre CD verschiebt!

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass dies bei einer Produktion von Helene Fischer passiert ist. Bereits ihr bislang letztes Album „Helene Fischer“ sollte ursprünglich im Herbst 2016 erscheinen, kam dann laut den „Schlagerprofis“ allerdings erst im Mai 2017 raus.

Die Alben von Helene Fischer:

Von hier bis unendlich (2006)

So nah wie du (2007)

Zaubermond (2008)

So wie ich bin (2009)

Für einen Tag (2011)

Farbenspiel (2013)

Helene Fischer (2017)

Was für die Fans zunächst nach deprimierenden Neuigkeiten klingt, hat am Ende zumindest eine gute Sache an sich: Sie haben noch mehr Zeit, um die Vorfreude auf die neue Musik zu genießen...

Helene Fischer macht sich rar

Rar macht sich der Schlagerstar übrigens nicht nur beim Thema Liveauftritte und neues Album, sondern auch in den sozialen Medien.

Gerade einen Beitrag hat die 36-Jährige innerhalb eines Jahres bei Instagram veröffentlicht. Dort bedankte sie sich bei den Fans für die zahlreichen Geburtstagswünsche – immerhin ein Lebenszeichen... (vh)