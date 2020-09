Helene Fischer: Schock für Fans! Weihnachtsshow fällt flach – darauf können sich die Zuschauer stattdessen freuen

View this post on Instagram

D.A.N.K.E. 🙏🏼 Auch wenn ich wahrscheinlich zur inaktivsten Social Media Person geworden bin... - ich meine: 1 Jahr offline!!! Aber es war verdammt gut😉 - ...haben mich gestern dennoch all eure Glückwünsche und lieben Zeilen erreicht, was mir ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und Zufriedenheit gibt. Jetzt in ein neues Lebensjahr mit 36💪🏼! Ich freu‘ mich drauf! Passt alle auf euch auf, bleibt vor allem gesund und wir sehen uns wieder...ganz bestimmt! Eure Helene