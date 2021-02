Helene Fischer bald in Amerika? DAS verbindet die Schlagerkönigin mit Beyoncé und Céline Dion

In Deutschland möchte man Helene Fischer gar nicht mehr missen. Sie gehört wohl zu den beliebtesten Deutschen und scheint in den Augen ihrer Fans einfach alles richtig zu machen.

Doch was macht man aus so einem riesigen Erfolg? Helene Fischer stellt sich immer wieder neuen Herausforderungen. Mittlerweile singt die Schlagerkönigin auch auf Englisch. Da liegt eine Karriere in den USA doch gar nicht mal so fern, oder?

Helene Fischer singt mit Kollegen von Beyoncé und Céline Dion

Den ersten Schritt dafür hat Helene Fischer schon gemacht. Die 36-Jährige hat ein gemeinsames Duett mit Hollywood-Star Josh Groban aufgenommen.

Beyoncé (l.), Céline Dion (r.) und... Helene Fischer (m.): Sie arbeiten alle mit demselben Musiker zusammen. Foto: imago images

Und der arbeitet für gewöhnlich nur mit der Crème de la Crème zusammen. Weltstars wie Beyoncé, Kelly Clarkson und Céline Dion teilten sich schon die Bühne mit Josh Groban – ob 2005 bei der Oscar-Verleihung oder 2008 beim CBS-Special „That's Just the Woman in Me“.

----------------------------------------

Helene Fischer: Das sind ihre Alben

„Von hier bis unendlich“ (2006)

„So nah wie du“ (2007)

„Zaubermond“ (2008)

„So wie ich bin“ (2009)

„Für einen Tag“ (2011)

„Farbenspiel“ (2013)

„Helene Fischer“ (2017)

----------------------------------------

Für die Deluxe-Version seines Erfolgsalbums „Harmony“ hat sich Josh Groban nun an Deutschlands beliebtester Stimme bedient. Alle Infos zu ihrem „I'll Stand by You“-Cover kannst du hier nachlesen.

Mit „Atemlos durch die Nacht“ gelang Helene Fischer 2013 der ganz große Durchbruch. Foto: imago images

Ob die Amerikaner genauso auf die „Atemlos durch die Nacht“-Sängerin abfahren werden? Wir gehen mal ganz stark davon aus. Denn: Bisher hat sich Helene Fischer in fast jedem Genre und den unterschiedlichsten Sprachen (darunter Englisch, Spanisch und Italienisch) beweisen können.

Helene Fischer: US-Promi schwärmt von der Schlagerkönigin

Josh Groban ist zumindest schon längst von der Deutschen überzeugt. „Ich glaube nicht, dass es irgendwo auf der Welt Menschen gibt, die nicht schätzen würden, wie talentiert Helene ist. Jeder würde sich freuen und geehrt sein, sie auf der Bühne zu haben“, erklärt er gegenüber „Brisant“.

----------------------------------------

Helene Fischer: Geheimprojekt! Neues Foto wirft Fragen auf

----------------------------------------

Groban glaubt, dass einer erfolgreichen Karriere in Amerika nichts im Wege stehe. Und das klingt doch wirklich vielversprechend. Bleibt nur zu hoffen, dass Helene bei all dem Trubel nicht ihre deutschen Fans vergisst.