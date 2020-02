Helene Fischer: Waghalsiger Plan – „Es wird die größte Evakuierung seit...“

Im Video oben: Das ist Helene Fischer

Bald ist es soweit! Schlagerkönigin Helene Fischer gibt ihr Comeback - allerdings nicht in Deutschland. Ausnahmekünstlerin Helene Fischer wird Anfang April zuerst in Österreich (Bad Hofgastein) und dann in der Schweiz (Interlaken) auftreten.

Vor allem der Auftritt in Bad Hofgastein könnte turbulent werden, wie das österreichische Portal „Mein Bezirk“ berichtet. Es ist sogar die Rede von der größten „Evakuierung“ in der Geschichte Gasteins.

Helene Fischer kommt zu Besuch – und bringt ein Dorf an seine Grenzen

„Nach der Ski-WM 1958 wird es die größte Veranstaltung, die je in Gastein organisiert wurde“, erklärt Bibiana Weiermayer-Schmid, die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes. Die Anfragen für Karten und Unterkünfte reißen nicht ab, es soll eine Infrastruktur aufgebaut werden, die an die einer Kleinstadt erinnert. In einem Ort, in dem rund 7.000 Menschen leben. Alleine im Konzertgelände sollen 1.500 Toiletten aufgestellt werden.

Es soll sogar eine Fan-Meile entstehen, auf der den Gästen kulinarisch einiges geboten werden soll. Außerdem werden sich viele weitere musikalische Acts über ganz Bad Hofgastein erstrecken. Hunderte Mitarbeiter sollen bereits mehrere Wochen vor dem Konzert mit der Umsetzung beschäftigt sein.

35.000 Eintrittskarten sind bereits verkauft. „Nach oben ist man komplett offen“, betont Klaus Leutgeb, der Leiter der Event-Agentur, gegenüber „Mein Bezirk“. Leutgeb verrät außerdem: „Es wird die größte Evakuierungsgeschichte Gasteins.“ Zumindest seit der Ski-WM im Jahr 1958.

„Ganze acht Verhandlungen waren nötig, um diesen Star zu engagieren“, betont Leutgeb. Das klingt alles nach einem ziemlich waghalsigen Plan. Dennoch: Man sei sich sicher, all die Herausforderungen stemmen zu können - und freue sich sehr auf den Superstar.

Schlagerkollegin Kerstin Ott verrät, was sie von Helene Fischer hält

In einem Interview mit dem Südkurier verriet Schlagersängerin Kerstin Ott kürzlich, was sie über Helene Fischer denkt. „Helene war schon immer cool. Es ist eher so, dass sie den ganzen Schlager oder Popschlager cooler gemacht hat.“ Und weiter: „Helene ist eine Frau, mit der man sofort ein Bier trinken möchte. Dabei mag ich Bier nicht mal besonders.“