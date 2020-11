Helene Fischer: So fies lästert ER über die Schlagerkönigin – „Kann ich nichts mit anfangen“

Helene Fischer ist ein wahrer Publikumsmagnet. Egal, was die Sängerin macht, die Leute lieben sie. Kein Wunder, schließlich ist die 36-Jährige auch ein wahres Allroundtalent.

Doch nicht jeder ist ein Fan von Helene Fischer. Manche Menschen sind genervt davon, dass die Schlagersängerin ständig von allen in den Himmel gelobt wird. Und andere sind vielleicht sogar ein wenig neidisch auf die Musikerin.

Helene Fischer: Fieser Diss von Dieter Bohlen

Dass Dieter Bohlen kein allzu großer Fan von Helene Fischer ist, ist eigentlich kein Geheimnis mehr. Dass sein Schützling Ramon Roselly die Schlagerkönigin in den Charts übertroffen hat, sieht er als wahren Erfolg an.

Dieter Bohlen ist seit 2002 als Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ tätig. Foto: imago images

Doch nun wettert Dieter Bohlen erneut gegen Helene Fischer. Bei einer Pressekonferenz zur kommenden DSDS-Staffel lässt der Poptitan kein gutes Haar an ihr. Wie „Schlager.de“ berichtet, soll er sogar ziemlich genervt von dem Hype um die hübsche Blondine sein: „Wir brauchen keine neue Helene Fischer! Wir brauchen neue Einflüsse.“

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Im Jahr 2018 landete sie in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos“ und „Achterbahn“

Helene Fischer: Ist sie zu langweilig geworden?

Die Schlagerszene scheint Dieter Bohlen zufolge eingeschlafen zu sein. Dabei ist er derjenige, der maßgeblich am Erfolg von Stars wie Beatrice Egli oder eben Ramon Roselly beteiligt gewesen ist. Für den neuen Superstar am Himmel plant der 66-Jährige offenbar etwas ganz Neues.

„Wenn man sich den deutschen Schlager anhört, klingt fast alles gleich. Es gibt aber ein paar neue Strömungen, und so was will ich haben, nicht immer diese Schablone“, begründet Dieter Bohlen seine Äußerungen über die Nummer 1 im Schlager.

Helene Fischer bei der „großen Schlager-Überraschung mit Florian Silbereisen“ am 17. März 2018. Foto: imago images

Die Fans von Helene Fischer würden ihm da wohl eindeutig widersprechen. Langeweile kommt bei der Schlagersängerin nie auf. Vor allem durch ihre „Helene Fischer Show“ hebt sich die Musikerin klar hervor. Erst vor wenigen Tagen wurde sie dafür mit der „Goldenen Henne“ ausgezeichnet.

Dieter Bohlen will keine neue Helene Fischer bei DSDS

Doch bei DSDS scheint Helene Fischer damit nicht mehr gewinnen zu können. Seine zukünftigen Kandidaten müssen sich also etwas anderes einfallen lassen. „Da kommt eine rein, die sieht aus wie Helene, singt wie Helene, bewegt sich wie Helene – kann ich nichts mit anfangen“, behauptet der Poptitan.

Es bleibt also spannend, wer im Jahr 2021 den Siegertitel der RTL-Castingshow erzielen wird. Vielleicht wird es nach all den Jahren sogar mal wieder ein englischer Gewinnersong.

