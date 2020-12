Helene Fischer bekommt Sprachnachricht – sie enthält eine dringende Bitte

Es war DER Überraschungsauftritt überhaupt: Helene Fischer zeigt sich plötzlich völlig unangekündigt im neuen Musikvideo von Sängerin Sarah Connor. Damit hatte wirklich niemand gerechnet.

Jetzt kommt raus, wie es überhaupt dazu kam, dass Schlagerqueen Helene Fischer mehr oder weniger gemeinsame Sache mit Stimmwunder Sarah Connor macht.

Alles fing mit einer Nachricht an…

Helene Fischer bekommt Sprachnachricht von Sarah Connor

„Hab ein Kräuterbeet gepflanzt – und meditiert gegen den Stress“ – an dieser Textstelle (1:15min) in Sarah Connors Song „Bye Bye“ erscheint plötzlich Helene Fischer, macht eine Meditationsbewegung, formt die Lippen zur Songzeile.

Helene Fischer. Foto: imago images

--------------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Im Jahr 2018 landete sie in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos“ und „Achterbahn“

Ihre legendäre Weihnachtsshow fällt 2020 wegen Corona aus

--------------------------

Sarah Connor: Liebesgeständnis an Helene Fischer

Auf Instagram wird Sarah Connor nun von ihren Fans gefragt, wie es überhaupt dazu kam, dass ausgerechnet die Schlagersängerin im Video mitmischt. Sarahs Antwort: „Ich habe Helene eine Sprachnachricht geschickt und ihr von meiner Videoidee erzählt, eine Collage von Freunden aus der ganzen Welt zu machen, die einen kleinen Gruß schicken aus diesem abgefahrenen Jahr, und sie hat sofort zugesagt.“

Und dann schwärmt sie noch von der Schlagerkünstlerin: „Ich bin ein bisschen verliebt.“

Sarah Connor: Musikvideo mit Helene Fischer

--------------------------

Mehr zu Helene Fischer:

Helene Fischer: Schlager-Duett fällt bei ihren Fans durch – „Sing' das besser alleine“

Helene Fischer: Entscheidung gefallen – „Absolut auf mein Bauchgefühl verlassen“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Helene Fischer zu Gast bei Günther Jauch – der ist völlig perplex „Dachte, die kommt nur zu Flori“

--------------------------

Helene Fischer ist allerdings nicht die einzige prominente Unterstützerin im Video zu „Bye Bye“. Auch „The Fugees“- Star Wyclef Jean spielt darin seinen Part – ebenso wie Sarahs Mann und Ex-Boyband-Sänger Florian Fischer. Und auch ihrem Sohn Tyler aus erster Ehe mit Marc Terenzi widmet sie einen Videomoment.

Mit ihrem Auftritt meldet sich Helene Fischer allerdings nicht zum ersten Mal in diesem Jahr in der Öffentlichkeit zurück. Schon bei der Goldenen Henne, bei Günther Jauchs Jahresrückblick und in einer Spendengala machte die Superblondine kürzlich von sich reden. Sicherlich jedoch alles Auftritte ohne vorherige persönliche Sprachnachricht... (jhe)