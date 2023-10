Helene Fischer: BHs und Slips auf der Bühne – die Schlagerkönigin ist außer sich

Sie hat es geschafft! Über 70 Konzerte hat Schlagerstar Helene Fischer in den letzten Wochen gegeben, über 70 Mal Fanträume wahr werden lassen.

Am 8. Oktober stand die Sängerin bei ihrem Konzert in Frankfurt zum vorerst letzten Mal auf der Bühne und beendete dort feierlich ihre „Rausch“-Tour. Zum Abschluss gab es noch ein paar pikante Fangeschenke für die Königin des Schlagers. In einem Video, das gerade im Netz kursiert, sieht man die Geschenkeübergabe und darüber hinaus auch Helene Fischers eindeutige Reaktion darauf.

Helene Fischer bekommt neue BHs und Slips

Die 39-Jährige dürfte mittlerweile schon eine beachtliche Sammlung an Fangeschenken haben. Allein während dieser Tour hatten sich ihre Fans allerhand Dinge einfallen lassen, um ihren Star mit kleinen Gesten zu überraschen. Von Lebkuchenherz zum Oktoberfest über Weingummi mit Namen „Herzbeben“ – die Ideen waren grenzenlos.

Und auch in Frankfurt war das nicht anders. Es hagelte für die Künstlerin nämlich geradezu BHs und auch Slips auf die Bühne.

„Yes, Ladys. Jaaa, wir spüren euer Fieber. Dankeschön! Herrlich! Genauso, Freunde. Vielen vielen Dank. Hier sind noch ein paar und Schlüpper auch“, rief Helene den Dessous-Werfern zu und war wie immer auch diesmal offensichtlich für jeden Spaß zu haben.

„Mensch, ihr habt‘s verstanden. Mensch, Spitze in Grau, ich dreh durch. Freunde, ich muss nicht mehr einkaufen danach. Vielen Dank, ihr habt mich gerettet. Ich konnte auf Tour ja nicht einkaufen.“ Ja, zu Scherzen ist Helene Fischer auf Tour bekanntlich immer gut aufgelegt. Deshalb ließ sie ihre Fans am Ende auch noch wissen:

„Bestimmt alles meine Größe, da bin ich mir ganz sicher.“