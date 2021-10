Helene Fischer mit geheimnisvoller Botschaft: „Fühl' dich angesprochen“

In diesem Jahr sorgt Schlagerstar Helene Fischer mächtig für Wirbel. Nicht nur, dass die 37-Jährige aktuell mit ihrem ersten Kind schwanger ist, ihr neues Album „Rausch“ geht aktuell in Deutschland komplett durch die Decke und belegt in den Album-Charts Platz eins (>>>hier mehr dazu).

Kein Wunder, dass Helene Fischer bei so vielen tollen Nachrichten nicht nur bester Laune ist, sondern auch dick und fett „Danke“ sagen will, an alle, die sie in bei ihrem Erfolg unterstützt haben.

Auf Instagram postet Helene Fischer eine geheimnisvolle Botschaft. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/Universal Music | Sandra Ludewig

Helene Fischer: Geheimnisvolle Danksagung

Auf Instagram hat der Megastar in ihrem neuesten Post noch einmal die Gelegenheit dazu genutzt, um ihren Fans zu zeigen, wie unglaublich stolz sie auf ihr neues Werk ist und dass hinter dem ersten Platz in den Charts jede Menge Teamwork steckt.

----------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Die Sängerin ist aktuell schwanger

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt und landete mit ihrem Song „Vamos a marte” gleich mal einen Mega-Hit

Im kommenden Jahr spielt Helene ein Konzert in München. Die Tickets sind heiß begehrt. Die Preise starteten bei 69,99 Euro

-------------------------

Doch neben ganzen intimen Einblicken in die Gedankenwelt des Schlagerstars, die sie in poetische Worte verpackt, finden sich in dem Post auch noch einige Zeilen, die Rätsel aufgeben. So gilt der Dank der Sängerin einer ganz besonderen Person, die wohl lieber unerkannt bleiben möchte.

Helene Fischer: „Bitte fühl‘ dich angesprochen“

Als Text zu dem Post schreibt Helen Fischer: „Weil ich so stolz auf dieses Album bin, weil ich das Instrumental so liebe und unbedingt noch ein DANKE an alle sagen möchte, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Bitte fühl‘ dich angesprochen, denn durch dich, kam‘ der Song erst zustande.“

Und weiter: „Durch dich und deinen kreativen Kopf habe ich mich in die Nummer verliebt, durch dich konnte ich mich stimmlich fallen lassen, durch dich und deinen Musikstil/Sound hast du das alles auf ein anders Niveau gebracht, durch dein Talent hast du als Musiker oder Sänger beigetragen dem Song das nötige Gewürz zu geben, durch deine Liebe zum Detail haben wir das Beste aus allen Songs rausholen können und durch dich, bin ich mit jeder Nummer so verbunden als ob meine Emotionen durch jede Faser gedrungen sind – was ich definitiv gespürt habe!

Danke an DICH – du bist mitverantwortlich für dieses Werk!“

Helene Fischer: Wem gilt die geheimnisvolle Botschaft?

Das sind rührende Worte von der Schlagerkönigin – doch wer könnte damit gemeint sein?

In den weiteren Zeilen des Posts und in den Kommentaren finden sich nicht so wirklich Hinweise zu dem unbekannten Adressaten dieser emotionalen Danksagung. Doch zu erfahren, wer damit gemeint ist, scheint den Fans von Helene Fischer vielleicht auch gar nicht so wichtig zu sein.

Das neueste Album von Helene Fischer geht derzeit durch die Decke. Foto: picture alliance/dpa/Universal Music

Helene Fischer: Fans wollen ebenfalls „Danke“ sagen

In den Kommentaren schließen sie sich lieber den dankbaren Worten an und danken ebenfalls dem Team hinter dem Album. So schreiben sie: „

Danke an alle Mitwirkenden für dieses Meisterwerk“, „

Das Album ist einfach nur wunderschön!!“ Oder ganz ausführlich: „DANKE an alle Musiker/ Autoren/ Sänger/ Produzenten/ Fotografen/ Stimmbildner/ Makeupartisten/ Freunde/ Familie/ Thomas.“

--------------------------

Weitere Helene Fischer Themen:

Helene Fischer kann's nicht fassen: „Ich flipp aus“

Helene Fischer mit offenen Worten: „Bedeutet mir wirklich viel“

Helene Fischer: Aktion für Fans geht nach hinten los – „Wirklich sehr schade“

---------------------

Die geheimnisvolle Person, der der große Dank von Helen Fischer gilt, dürfte sich über so tolle Worte sicherlich riesig freuen. Selbst Außenstehenden wird bei diesen tollen Worten definitiv warm ums Herz. (cm)