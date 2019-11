Helene Fischer: Privatkonzert für Trigema – doch DAS kennt man von der Sängerin so gar nicht

Monatelang hatten die Mitarbeiter des schwäbischen Textil-Giganten Trigema auf diesen Moment gewartet. Am Samstagabend war es endlich soweit: Helene Fischer trat auf die Bühne des mit 1.500 Menschen bis auf den letzten Platz gefüllten Partyzeltes.

Helene Fischer: Durchtrainiert und muskulös

Trigema-Chef Wolfgang Grupp schenkte seinen Mitarbeitern das Konzert von Helene Fischer. Foto: imago images

Im knallroten Jumpsuit betritt Helene Fischer um 20.49 Uhr den Saal. Fotos lassen erahnen: Helene Fischer ist in Bestform. Sie wirkt durchtrainiert. Muskeln zeichnen sich an den Armen ab. Die wird sie auch brauchen, schließlich steht schon in weniger als zwei Monaten die Aufzeichnung zu ihrer Weihnachtsshow in Düsseldorf an.

---------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Ihre Eltern sind Maria und Peter Fischer

Ihr Vater ist Sportlehrer, ihre Mutter Ingenieurin

Helene Fischer ist eine deutsche Schlagersängerin, Tänzerin, Unterhaltungskünstlerin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin

Sie hat bislang mehr als 16 Millionen Tonträger verkauft

Ihre Alben „Best of Helene Fischer“ und „Farbenspiel“ gehören zu den meistverkauften Musikalben in Deutschland

Helene Fischer bekam siebzehn Echos

Traditionell präsentiert Helene Fischer am ersten Weihnachtstag im ZDF ihre Weihnachtsshow

----------------------

Doch dann passierte etwas, das man von Helene Fischer so gar nicht kennt. Ein Fehler. Beziehungsweise ein Fehlerchen. So verpasste die Schlagerkönigin doch bei einem Song glatt den Einsatz, wie die Bild berichtet. „Jetzt war ich so verträumt, da hab ich glatt den Einsatz verpasst! Noch mal“, sagte sie nur. Moderierte das Missgeschick souverän weg.

+++ Helene Fischer: Geheimes Video aufgetaucht – Schlagerkönigin zeigt sich in... +++

Helene Fischer: Kaum Fehler auf der Bühne

Bei der sonst auf der Bühne so fehlerfreien Ausnahmekünstlerin ein absolutes Novum. Doch wie singt Helene selbst so schön: „Keiner ist fehlerfrei. Was ist denn schon dabei?“ Recht hat sie!

+++ Helene Fischer gibt geheimes Konzert – doch jetzt kommt DAS raus +++

Am 13. und 14 Dezember zeichnet Helene Fischer in der Düsseldorfer Messe ihre Weihnachtsshow auf. Die Tickets sind restlos ausverkauft.