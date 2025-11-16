Helene Fischer: Das war ihr Wendepunkt – „In mir hat alles geschrien“

Helene Fischer (41) ist zurück. Im kommenden Jahr stürmt die frischgebackene Zweifach-Mama wieder die großen Stadien. Doch vor dem großen Comeback zeigt sich Deutschlands Schlagerkönigin so offen wie nie.

Im August begrüßte Helene ihre zweite Tochter. Die Pause war kurz, denn schon jetzt läuft die Planung für ihre Mega Stadiontour. Neue Songs gibt es natürlich auch. Einige davon könnten persönlicher nicht sein. Besonders ein Titel liegt ihr dabei schwer auf dem Herzen. Und genau darüber spricht Helene jetzt ganz offen. Dabei verrät sie sogar Details, die sie sonst schützt.

Helene Fischer ganz privat

Es geht um das Lied „Hand in Hand“. Der Song erschien 2021 auf ihrem Album „Rausch“. Er erzählt ihre Liebesgeschichte mit Ehemann Thomas Seitel (40). Für Helene bedeutet er viel, wie sie im „Bild“-Interview betont: „Dieses Lied erzählt unsere Geschichte. Und ich habe mich darin tief geöffnet“, sagt sie. Man merkt sofort wie ernst ihr das ist. „Ich bin eigentlich dafür bekannt, mein Privatleben nicht zu öffnen. Aber mit diesem Song habe ich alle ganz tief blicken lassen. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich ihn höre.“

Für die Sängerin wurde das Liebeslied zu einer Art Befreiung: „Ich habe mir selbst erlaubt, verletzlich zu sein. Aber gleichzeitig auch stark. Und ich glaube, genau das spürt man in jeder Zeile.“ „Rausch“ markierte für sie einen Neustart, musikalisch und tief in ihrem Inneren. „In mir hat alles geschrien. Ich musste meine Gefühle und Gedanken aufschreiben. Ich hatte das dringende Bedürfnis, meine eigenen Geschichten zu erzählen“, so die Sängerin.

Dabei war Helene früher alles andere als souverän. Sie erinnert sich an ihren ersten TV Auftritt mit Florian Silbereisen. Damals war sie frischer im Geschäft und sehr nervös. „Ich wusste nicht, wie das mit den Kameras funktioniert. Ich war völlig überfordert. Mir hatte das vorher niemand erklärt.“ Heute lacht sie darüber. „Irgendwie ging‘s dann doch.“