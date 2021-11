Helene Fischer: „TV Total“ stellt Schlagersängerin bloß – DAS hielt Sat.1 unter Verschluss

Mit ihrem Auftritt bei „Wetten, dass...?!“ sorgte Schlagersängerin Helene Fischer bei ihren Fans für Begeisterung. Der Schlager-Star ist aktuell DAS Thema.

Während ihre Fans nicht genug kriegen können von der Sängerin, ist nicht jeder im Helene Fischer-Rausch. Am Mittwochabend konnte sich Moderator Sebastian Pufpaff einen Seitenhieb gegen die Sängerin in der ProSieben-Show „TV Total“ nicht verkneifen.

Helene Fischer: „TV Total“ zeigt, was die Zuschauer von Sat.1 nicht im TV sahen

Fans von Helene Fischer haben sich sicher über die Doku „Helene Fischer – ein Abend im Rausch“ am letzten Freitag auf Sat.1 gefreut. Zwischen Bühnen-Performances stand die „Null auf 100“-Sängerin Moderator Steven Gätjen Rede und Antwort.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden. Die Ex-Partner verstehen sich aber auch weiterhin gut

Helene Fischer ist mit Thomas Seitel liiert

Die Sängerin ist aktuell schwanger

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt und landete mit ihrem Song „Vamos a marte” gleich mal einen Mega-Hit

Sebastian Puffpaff zeigte bei „TV Total“ am Mittwochabend nun etwas, was hinter den Kulissen der Show passierte und den Zuschauern nicht gezeigt wurde. Es geht um eine Szene, nachdem die 37-Jährige ihren ersten Song performt hat und bei dem Moderator Platz nimmt. „Ich sag mal nichts, schauen Sie mal“, kündigt Puffpaff vor dem Clip an.

Tatsächlich sieht man, während die Ex-Freundin von Florian Silbereisen Platz nimmt, wie sich ein Mitarbeiter im Hintergrund über den Boden aus dem Bild schleicht.

Für den „TV Total“-Moderator ein gefundenes Fressen.

Helene Fischer: Spitze von Sebastian Puffpaff – „Sie haben diesen Helden rausgeschnitten“

„Die Sendung hat gerade erst angefangen. Es ist, keine Ahnung, Minute 3.30 oder sowas, Helene hat ein Lied gesungen, setzt sich hin und schon versucht der erste Mitarbeiter, vom Lied gezeichnet, sich mit letzter Kraft aus dem Studio zu schleppen, um sich dann in Sicherheit zu bringen“, kommentiert Sebastian Puffpaff den gezeigten Ausschnitt.

Dann spricht er an, dass die Sat.1-Zuschauer die Szene wohl nicht gesehen haben. „Die bei Sat.1 haben es einfach rausgeschnitten. Sie haben diesen Helden rausgeschnitten. Meine Damen und Herren, wie finden Sie das?“

Deshalb fordert der „TV Total“-Moderator von ProSieben, bei der Wiederholung von „Helene Fischer – ein Abend im Rausch“, die am Donnerstagabend auf dem Sender läuft, den Mitarbeiter im Hintergrund zu zeigen.

