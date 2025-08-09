Helene Fischer mit Kinderwagen: Ein Fan ist „verstört“

Sie ist und bleibt die Königin des deutschen Schlager, auch wenn davon in den aktuell auf Helene Fischers Instagram-Account veröffentlichten Videos nicht allzu viel zu sehen ist. Ja, es scheint, als würde die 41-Jährige derzeit voll und ganz auf Kindermusik setzen.

Auch ihr neuestes Video zum Song „Baby Shark“, das sie zeigt, wie sie einen Kinderwagen durch die Gegend schiebt, in dem ein, als Baby verkleideter Otto Waalkes liegt, ist eher für die kleinen, als für die erwachsenen Fans des Schlagersuperstars gedacht.

Helene Fischer, Otto und der Baby-Shark

Und so wird auch das kommende Album von Helene Fischer wieder eine Kinderlieder-Platte. „Die schönsten Kinderlieder (Feiern und Tanzen)“erscheint am 12. September. Die Fans jenseits der Altersgrenze von zehn Jahren wünschen sich jedoch etwas ganz anderes.

„Nee sorry, wo bleibt wieder ein neues Album ohne Kinderlieder?“, fragt beispielsweise ein Fan via Instagram. Ein anderer ergänzt: „Selten so einen Schwachsinn gehört und geschaut, meine Enkel und ich finden es ganz, ganz furchtbar.“ Und ein dritter Anhänger schreibt: „Ich bin verstört.“

Der Erfolg jedoch gibt Helene Fischer und Otto Waalkes recht. Das vor zwanzig Stunden bei YouTube veröffentlichte (Stand: 9.8., 12.30 Uhr) Video zum Song hat bereits über 75.000 Aufrufe und steht auf Platz 17 der YouTube-Charts für „angesagte Musik“.

Klickhit bei YouTube

Und so macht auch ein Kommentar bei YouTube durchaus Sinn. Da heißt es nämlich: „Wir müssen es ja nicht so mögen. Hauptsache die Kinder finden es toll. Meine Enkelin, vier Jahre, findet es lustig und tanzt sofort. Für diese Zielgruppe ist es gedacht.“ Und schließlich sind die Kinder von heute die „Helene Fischer“-Fans von morgen.

So dürfen wir schon gespannt sein, mit welchen Songs Helene kommendes Jahr auf große Tour gehen wird. Da sollte dann schließlich bestenfalls für alle Ticket-Besitzer etwas dabei sein.