Helene Fischer nimmt Abschied – hier zeigt sich die Sängerin plötzlich ganz emotional

Was ist denn da bei Helene Fischer los? Die Schlagerkönigin nimmt plötzlich Abschied!

Es kommt nicht jeden Tag vor, dass Helene Fischer bei Social Media postet. Doch am Sonntag brannte ihr wohl etwas auf der Seele, das sie mit ihren Fans teilen wollte.

Helene Fischer nimmt Abschied

„Du warst unkompliziert, unkonventionell, nicht besonders imposant und schön, aber man wusste, was man an dir hatte!“, schrieb die 36-Jährige bei Facebook.

Helene Fischer hat am Samstag etwas zum letzten Mal gemacht. Ein letztes Mal stieg sie in Berlin-Tegel in ein Flugzeug und hob von dort aus ab. Berlins Flughafen TXL macht endgültig dicht. Nach Jahren der Verzögerungen eröffnete vergangenes Wochenende der neue Hauptstadtflughafen BER.

---------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

---------------

Helene Fischer fliegt zum letzten Mal von Berlin-Tegel

Wo etwas Neues beginnt, hört anderswo etwas auf. So auch im Falle der beiden Airports in Berlin. Helene Fischer scheint zahlreiche Male von Tegel aus gestartet zu sein und zeigt sich nun etwas wehmütig. Bei Facebook schrieb sie zu Bildern vom Flughafen: „Gestern! Letzter Flug von Berlin-Tegel! Historischer Flughafen-Moment!“

Und weiter: „Ich mochte dich, Tegel, du warst unkompliziert, unkonventionell, nicht besonders imposant und schön, aber man wusste, was man an dir hatte! Auf den letzten Drücker den Flieger zu kriegen ging nur mit dir! Goodbye!“ Mit Hashtags fügt sie hinzu: „Danke, Tegel.“

--------------

--------------

Tegel schließt am Sonntag

Helene Fischer war nicht die einzige, die Abschied nahm. Es sei viel losgewesen am Samstag, erklärte ein Flughafensprecher. Am Sonntag startet um 15 Uhr der letzte Flieger in Richtung des Pariser Flughafens Charles de Gaulle.

Tegel hätte eigentlich schon im Jahr 2012 schließen sollen, das Datum verzögerte sich aber aufgrund der langen Baudauer des neuen Hauptstadtflughafens BER. Der für sein hexagonales Terminal bekannte Flughafen war über 60 Jahre lang in Betrieb. (cs mit dpa)