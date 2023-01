Helene Fischer: Fiese Lästerattacke von IHR – „Ist nichts Besonderes“

Oh je, da ist aber jemand mal so gar kein Fan von Helene Fischer. Während Millionen Menschen zu den Hits der Schlagerkönigin tanzen und feiern, hat diese TV-Bekanntheit nichts für sie oder ihre Musik übrig.

Seit Jahren steht Helene Fischer an der Spitze der Schlagerriege und füllt riesige Stadien. Bei so viel Erfolg hat sie aber nicht nur viele Fans, sondern auch einige Kritiker. Dazu gehört diese Promi-Dame sicherlich dazu.

Helene Fischer: TV-Berühmtheit lässt kein gutes Haar an ihr

In ihrem eigenen Podcast „Lose Luder“ schießt Trash-TV-Queen Désirée Nick heftig gegen den Schlagerstar. Dabei kritisiert sie vor allem das, was Helene Fischer ausmacht: ihr Gesangstalent. Während Millionen Menschen ihre Lieder streamen und ihre Alben kaufen, kann sich Désirée Nick nicht mit ihrer Musik anfreunden: „Helene Fischer ist für eine Musical-Sängerin ausgesprochenes Mittelmaß. Sie ist nicht schlecht, aber auch nicht gut.“ Weiter sagt sie: „Es gibt Hunderte an den Musical-Schulen, die singen besser als sie.“

Generell fehlt der TV-Berühmtheit jegliches Verständnis für den Hype um die Sängerin. Die 66-Jährige behauptet: „Auch ihr Fleiß spielt eine Rolle, aber rein stimmlich, was sie macht, ist nichts Besonderes. Die ist absoluter Standard! Das ist aufs Essen übertragen gute, deutsche Hausmannskost an einer besseren Tankstelle.“

Helene Fischer: Nicht erster Seitenhieb von Désirée Nick

Es ist nicht das erste Mal, dass die TV-Berühmtheit etwas gegen die Schlagersängerin sagt. In der Koch-Sendung „Grill den Henssler“ spricht sie öffentlich ein heikles Thema an. Denn seit Jahren brodelt die Gerüchteküche darum, ob Helene Fischer einen Künstlernamen trägt. Désirée Nick ist eindeutig der Meinung, dass es nicht ihr echter Name sei und behauptet: „Aber wir alle wissen doch, das ist doch ein Künstlername bei Helene Fischer. Sie kommt ja aus Weißrussland. In Wahrheit heißt sie doch Svetlana Lutschkowska.“

Mehr News:

Kürzlich verriet die Schlagersängerin, wo ihre Fans sie privat treffen können. Mehr dazu, erfährst du hier.