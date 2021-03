Helene Fischer: Traurige Nachricht für die Fans! Darauf müssen sie verzichten

Traurige Nachricht! Schlagerkönigin Helene Fischer legte in den vergangenen Monaten eine Schaffenspause ein, wollte danach eigentlich wieder richtig durchstarten. Doch dann machte die Coronakrise Helene Fischer einen Strich durch die Rechnung.

Jetzt die nächste Hiobsbotschaft für die Fans von Helene Fischer.

Helene Fischer gilt als die unangefochtene Nummer 1 in der deutschen Schlagerbranche. Foto: picture alliance/dpa

Helene Fischer: Ihre Pause wird länger und länger

Lange schon müssen die Anhänger von Helene Fischer warten. Kaum öffentliche Auftritte, kaum Interviews, keine Live-Auftritte. Lediglich vereinzelt mal ein Foto auf Instagram. Und das, obwohl sie nach langer Pause eigentlich ihr Comeback einläuten wollte.

Jetzt folgt ein weiterer Schlag für ihre Anhänger. Helene Fischer sagt ihr Konzert für März ab.

Helene Fischer trifft bittere Entscheidung

Eigentlich hätte Helene Fischer am 26. März 2021 in Bad Hofgastein in Österreich auf der Bühne stehen sollen. Das Konzert wurde coronabedingt schon einmal verschoben.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Helene musste schon zweimal ihr Konzert verschieben. Am 8. April 2022 wird sie erstmals wieder auf der Bühne stehen

Auf ihr neues Album warten die Fans sehnlichst

Helene Fischer: Konzert 2021 findet nicht statt

Auf Facebook meldet sich der Konzertveranstalter Leutgeb Entertainment Group nun zu Wort: „Es ist zurzeit völlig unklar, ab wann der Live-Entertainment Sektor sich wieder in Richtung Öffnung bewegen wird bzw. unter welchen Voraussetzungen 2021 Live-Events überhaupt wieder stattfinden werden können. Die Möglichkeit der Durchführung einer Veranstaltung ist also ausschließlich von Faktoren abhängig, die nicht im Einflussbereich des Veranstalters liegen und deren Entwicklung und zeitliches Fortschreiten nicht kalkulierbar bzw. vorhersehbar ist […].“

Sicherheit und Gesundheit hätten für die Besucher oberste Priorität.

„Auf Grund dieser Fakten haben wir uns entschlossen, das aktuell für den 26. März 2021 geplante Konzert mit Helene Fischer im Rahmen des Sound & Snow Gastein in Bad Hofgastein auf Freitag, den 08.04.2022 zu verlegen“, so der Veranstalter weiter. Fast ein Jahr später also. Leicht wird das Helene Fischer sicher nicht gefallen sein, ihren Fans so lange nicht mehr nahe gewesen sein zu können.

Eigentlich sollte Helene Fischer beim „Sound & Snow Gastein“ auftreten – doch daraus wird wohl nichts. Foto: imago images

Und auch ihre Fans sind alles andere als begeistert, dass sie auf den Auftritt ihrer Lieblingssängerin verzichten müssen.

Helene Fischer: Das sind ihre Alben

Von hier bis unendlich (2006)

So nah wie du (2007)

Zaubermond (2008)

So wie ich bin (2009)

Für einen Tag (2011)

Farbenspiel (2013)

Helene Fischer (2017)

Auf Helene Fischers Facebook-Seite tummeln sich nach der Ankündigung enttäuschte Worte ihrer Fans.

„Noch länger warten, hoffentlich findet es dann auch statt“

„Oh Mann, dann drücken wir mal die Daumen, dass wir an dem Tag wirklich endlich Bad Hofgastein mit Helene Fischer zum Beben bringen werden!!!!!“

„Hoffentlich klappt's dann“

„Alle guten Dinge sind 3!!!“

Immerhin: Für all diejenigen, die bereits ein Ticket erworben hatten, behält dieses weiterhin seine Gültigkeit.

Zuletzt wandte sich Helene Fischer auf Instagram mit schönen Nachrichten an ihre Fans. Es habe sich etwas „Wundervolles entwickelt“ verriet die Sängerin.