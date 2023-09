Helene Fischer holt ihre Mutter zu Konzert – „Mama, ich weiß, was du fühlst“

Für Helene Fischer sind es derzeit aufregende Wochen. Die Schlagersängerin ist aktuell noch auf ihrer „Rausch“-Tour und heizt nicht nur ihren Deutschen Fans ein, sondern auch Anhängern über die Grenzen hinaus.

Und zwischendurch lädt die Künstlerin auch ihre eigene Mutter dazu ein, sie live auf der Bühne zu sehen. So wie bei einem ihrer jüngsten Gigs. Ein Fan-Video, das im Netz kursiert, zeigt Helene Fischer, wie sie bei einem ihrer Konzerte zu ihrer Mutter spricht. Es sind rührende Worte.

Helene Fischers Mutter bei Konzert

Für einen Schockmoment auf der Bühne sorgte die Sängerin im Juni dieses Jahres. Bei ihrem Auftritt in Hannover verletzte sich die Sängerin während ihrer Akrobatik-Einlagen am Trapez, blutete an der Nase und musste das Konzert schließlich abbrechen. Im März 2023 war es sogar noch brutaler: Damals zog sich Helene bei den Proben für ihre anstehende Tour einen Rippenbruch zu.

Kein Wunder, dass sie jetzt bei einem ihrer Gigs ihre Mutter im Publikum direkt anspricht und versucht zu beruhigen: „Meine Mama ist heute Abend hier. Mama, ich weiß, was du fühlst und ich weiß mittlerweile, wie es ist, dass man sich Sorgen macht. Ich bin mir dessen bewusst.“ Auch Helene Fischer ist mittlerweile Mutter einer Tochter und weiß nun also – wie sie selbst sagt –, wie es ist, sich zu sorgen.

Schlagerstar wird deutlich

Deshalb findet sie schließlich diese Worte: „Ich bin natürlich nicht leichtsinnig, ich gehe niemals leichtsinnig an irgendwelche Dinge. Wie gesagt, es ist einfach für mich als Künstlerin so wertvoll. Gerade jetzt in diesen Jahren. Wer weiß, ob ich mit 60 nicht einfach dasitzen möchte und einfach für euch singen möchte. Aber ich möchte jetzt eben diesen Moment nutzen und mich vollends verausgaben.“

Dafür gibt es tobenden Applaus von ihren Fans. Fest steht damit also: Helene Fischer wird künftig erst mal nicht auf ihre besonderen sportlichen Showeinlagen verzichten.

Gerade erst hat sie insgesamt sechs Konzerte in Zürich gegeben, ab dem 26. September steht sie dann fünf Mal in München auf der Bühne, bevor es weiter nach Frankfurt geht.