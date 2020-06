Helene Fischer verrät ganz offen – die Sängerin verrät „Ich bin ...“

Man mag es kaum glauben, aber auch ein Superstar wie Helene Fischer ist mal klein angefangen. Mittlerweile ist sie hierzulande einer der größten Stars. Dabei war Helene Fischer am Anfang ihrer Karriere längst nicht so routiniert und souverän wie heute.

Du erinnerst dich nicht mehr an die Anfänge von Helene Fischer? Zum Glück gibt es YouTube.

Wir schreiben das Jahr 2008. Damals hatte Wetter-Experte und Moderator Jörg Kachelmann noch eine eigene Late-Night-Show im MDR. Und einen aufstrebenden Star zu Gast: Eine junge Sängerin namens Helene Fischer.

Helene Fischer blickt zurück

Sie stand damals noch ganz am Anfang ihrer großen Karriere. Ihr drittes Studioalbum „Zaubermond“ war gerade erst erschienen. „Atemlos“, der größte Hit von Helene Fischer, sollte erst fünf Jahre später ganz Deutschland erobern. Noch beherrschte die junge Frau die News-Landschaft in Deutschland nicht so, wie sie es heute tut.

Und Helene Fischer? Die zeigte sich erstaunlich offen und redselig. Und das obwohl Jörg Kachelmann äußerst angriffslustig agierte.

So fragte Kachelmann ganz konkret und dezent abwertend: „Sind Sie eine dieser Sternzeichen-Frauen?“

Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern zählt Helene Fischer zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands

Ihre Alben Best of Helene Fischer, Farbenspiel und Weihnachten gehören zu den meistverkauften Musikalben in Deutschland

Helene Fischer war jahrelang mit Florian Silbereisen zusammen

Ende 2018 trennte sich das Traumpaar des deutschen Schlagers

Kurze Zeit später machte Helene Fischer ihre Beziehung mit Akrobat Thomas Seitel öffentlich

DIESE Frage brachte Helene Fischer ins Schwimmen

Helene Fischer und ihr Ex-Freund Florian Silbereisen. Foto: imago images

Eine Frage, die Helene durchaus ins Schwimmen brachte, die sie aber auch mit ja beantworten musste. „Ich bin Löwe“, verriet die Sängerin. Und konnte auch direkt die typischen Eigenschaften dieses Sternzeichens aufzählen. „Ich bin sehr stur und will immer meinen Kopf durchsetzen.“

Und auch ihren Aszendenten wusste Helene Fischer auf Anhieb. „Ich bin Jungfrau, ich bin also sehr ausgeglichen. Sagt man so.

Da musste Helene selber lachen. Aber schließlich habe ihre Mutter das auch schon gesagt. Na, dann wird es sicherlich stimmen.