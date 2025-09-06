Ex-Profikicker wünscht sich Helene Fischer als Star-Act: „Mein großer Traum“

Lukas Podolski plant das Glücksgefühle-Festival 2026. Er träumt von Helene Fischer als Star. Ihr Auftritt wäre ein Mega-Coup für die Fans. „Poldi“ hat bereits einen anderen Superstar an der Angel. Der Traum mit Helene Fischer könnte wahr werden.

Helene Fischer soll 2026 auftreten. Podolski will sie auf dem Hockenheimring sehen. „Das wäre mein großer Wunsch und Traum“, sagt er gegenüber der „Bild“. Die beiden verbindet eine gemeinsame Geschichte. 2014 feierten sie zusammen den WM-Triumph.

Helene Fischer: Festival-Auftritt?

Podolski ist von Helene Fischer überzeugt. „Sie würde super in unser Festival reinpassen“, meint er. Und fügt hinzu: „Ich bin mir sicher, dass es ihr gefallen würde.“ Die Sterne stehen gut für seinen Plan. Helene Fischer beendet 2026 ihre Tournee.

++ auch für dich interessant: Helene Fischer sagt Show ab – SIE könnten einspringen ++

Das Festival wäre ideal für sie. Podolski will Helene Fischer einladen. „Gerade das Drumherum mit den vielen Angeboten und der besonderen Atmosphäre könnte genau etwas für sie sein“, erklärt der frühere Nationalspieler. Das Glücksgefühle-Festival bietet mehr als Musik.

Podolski freut sich noch auf einen anderen Mega-Star

Das Festival lockt 200.000 Menschen an. Podolski und Manager Markus Krampe riefen es ins Leben. „Ich bin sehr stolz darauf, was wir dort mit viel harter Arbeit aufgebaut haben“, erklärt Podolski der „Bild“. Es ist „ein Festival, das für jeden etwas bietet.“

Vor Helene Fischer freut sich Podolski auf Apache 207. „Auch ein Fußballer. Ein geiler Typ mit geiler Musik“, schwärmt er. Podolski verspricht allen eine schöne Zeit. „Auch wenn ich natürlich keine 200.000 Selfies machen kann“, scherzt der Ex-Kicker.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.