Helene Fischer verkündet es – „Die Reise geht weiter!“

Helene Fischer schlägt ein weiteres Kapitel in ihrer Karriere auf: An diesem Freitag (12. September) erschien ihr zweites Kinderliederalbum „Die schönsten Kinderlieder – Tanzen & Feiern.“ Für die Sängerin ist dies ein echtes Herzensprojekt.

Auf Instagram wandte sich die 41-Jährige direkt an ihre Fans: „Heute geht die Reise weiter! Mein zweites Kinderliederalbum ist da. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude beim Hören mit euren Kleinen, wie ich beim Einsingen dieses Projektes!“

Helene Fischer bringt neues Album raus

Weiter schreibt Helene Fischer zu dem Video: „Hier seht ihr ein paar Eindrücke hinter den Kulissen der 3D-Welt zum Album! Das Ergebnis findet ihr auf YouTube!“ Erst vor wenigen Wochen verkündete die Schlagersängerin die Geburt ihrer zweiten Tochter. „Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen“, schrieb sie in einem persönlichen Statement bei Instagram.

Gleichzeitig machte Fischer damit deutlich, dass sie sich nun bewusst zurückziehen will: „Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel, und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben.“ Aus diesem Grund wird es in diesem Jahr auch keine neue Ausgabe der „Helene Fischer Show“ geben.

Helene Fischer gibt Eindrücke hinter die Kulissen

Parallel zu ihrem neuen Album hat Helene Fischer eine 3D-Welt erschaffen lassen, die die Songs lebendig macht. Dabei kam sie selbst ordentlich ins Schwitzen: „Ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend wird“, gesteht sie.

++ auch interessant: Helene Fischer hinter den Kulissen – SO haben Fans sie noch nie gesehen ++

Die Sängerin tritt darin nicht nur mit ihrer Musik auf, sondern auch als digitaler Avatar. „Das Schönste ist doch, Kinder da abzuholen, wo sie sich zu Hause fühlen: in einer Welt voller Farben, Animation und Musik“, erklärt Fischer. „Da war schnell klar: Das sollte es auch in klein geben, am besten in einer Welt, in der sich alle wohlfühlen und in der sich alle lieb haben.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Themen und News gibt es hier:

Mehr als ein Jahr arbeitete ihr Team an der Umsetzung der virtuellen Erlebniswelt. Bereits 2024 hatte Helene Fischer mit ihrem ersten Kinderliederalbum „Die schönsten Kinderlieder“ großen Erfolg gefeiert.