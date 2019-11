Helene Fischer: Ausgerechnet Lena Meyer-Landrut schlägt sie – skurriler Grund

Jetzt schlägt sie tatsächlich Helene Fischer! Ausgerechnet Lena Meyer-Landrut ist es, die der Schlagerqueen gerade den Rang abläuft. Und zwar in einer Sache, die man wohl eher nicht erwartet hätte.

Was das genau ist? Sex! Genauer gesagt, Sextoys. Denn wenn es darum geht, Männer richtig glücklich zu machen, am besten noch mit ihrer Wunschfrau ihrer Wahl, dann ist es nicht Helene Fischer, sondern Sängerin Lena Meyer-Landrut, die am begehrtesten ist.

Helene Fischer: Ausgerechnet Lena Meyer-Landrut schlägt sie

Sexpuppen, sogenannte Real Dolls, die nach realen Vorbildern hergestellt werden, sind bei 57,3 Prozent der Männer laut einer Umfrage der Erotik-Community JoyClub gefragt.

------------------------------------

• Mehr Themen:

+++ Helene Fischer verrät intimes Detail: „Habe Thomas gezeigt…“ +++

+++ Lena Meyer-Landrut: Schockierende Wahrheit – sie war ja gar nicht... +++

+++ Helene Fischer: EIN Bild beweist, wie sehr Florian Silbereisen noch immer leidet +++

-------------------------------------

Prominente Frauen als Sexpuppe beliebt

Lena-Meyer-Landrut ist heiß begehrt. Foto: imago images / Sven Simon

Besonders prominente Frauen kommen bei den befragten Männern in der Fantasie gut an. Wichtig ist 48,2 Prozent allerdings, dass die entsprechende Doll möglichst lebensecht aussieht.

Und ganz oben auf der Wunschliste steht die einstige ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut.

+++ Florian Silbereisen: Öffentliche Demütigung – warum tut SIE ihm das nur an? +++

Hier die Top 3 der Wunsch-Real-Dolls der Männer:

Lena Meyer-Landrut (12,6 Prozent) Palina Rojinski (8,1 Prozent) Helene Fischer (7,6 Prozent)

Warum Lena, Palina und Helene generell als Puppen so beliebt sind? „Vor allem Männer sind an den Real Dolls interessiert, was daran liegt, dass der Sexspielzeugmarkt erstmalig ein ganzheitliches, körperliches Erlebnis bietet“, erklärt Realdoll24-Geschäftsführer Ralph Belger.